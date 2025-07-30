前港男冠軍唱《夏日傾情》激似黎明　網民：退出TVB各方面都好咗

現年41歲的前香港先生冠軍高鈞賢（Matthew），近年事業反彈，參與《白色強人2》、《一舞傾城》、《新聞女王》、《逆天奇案2》及《刑偵12》等多套熱門劇集，演技獲讚。而他身份上亦兩級跳，繼去年底成為人夫後，太太Christine（黃梓漫）年初更為他誕下愛女高子琳（Liona）做埋人父，如今事業、家庭兩得意。

高鈞賢是香港先生冠軍。（視覺中國）

高鈞賢表示現時多選擇在大灣區工作，將重心回歸家庭。（資料圖片/陳順禎攝）

高鈞賢去年宣布結婚。（IG@mattkobe）

高鈞賢年初升呢爸爸。（IG@mattkobe）

高鈞賢於2024年再次約滿TVB，回復自由身的他，現時多選擇在大灣區工作及經營社交平台，努力賺取奶粉錢。日前高鈞賢更「踩過界」變身歌手，於佛山舉行音樂見面會，當晚雖然身體抱恙，但無影響其表現，唱足20首歌，除了大騷背肌和抱住女兒上台唱歌大曬溫馨外，他演唱黎明《夏日傾情》的片段更於網上瘋傳，引起熱議。

日前高鈞賢「踩過界」變身歌手，於佛山舉行音樂見面會。（小紅書圖片）

後面騷背肌。（小紅書圖片）

大騷麒麟臂。（小紅書圖片）

菊梓喬擔任嘉賓。（小紅書圖片）

高鈞賢抱住女兒上台唱歌大曬溫馨。（小紅書圖片）

影片中，高鈞賢以一身靚仔Oppa西裝造型深情獻唱《夏日傾情》，被讚聲線似黎明，外型也不輸對方年輕時。不少網民留言激讚：「40幾歲仲keep得咁好，一點歲月痕跡都無」、「他真的很帥」、「又帥唱的又好聽」、「把聲咁似黎明」，甚至笑言：「我覺得佢退出TVB之後各方面都好咗。」

高鈞賢獻唱《夏日傾情》片段瘋傳。（小紅書截圖）

網民大讚高顏值。（小紅書截圖）

好靚仔。（小紅書截圖）

黎明當年唱《夏日傾情》冧爆所有粉絲。（影片截圖）

高鈞賢努力打拼事業，卻因太太被傳家底極厚、是美容界富婆，據指有份投資的美容院在香港一共有4間分店。而屢被嘲「食軟飯」，對此他豁達回應：「我哋都唔係好介意人哋點睇，我哋自己生活得開心活得開心，食軟飯都冇乜所謂㗎。」他續言：「好似前兩年我搵錢多過佢，可能下年佢搵錢多過我，我哋兩公婆就係咁，好似食飯大家都唔會永遠食炒飯，有時都會食吓粥，其實都冇乜嘢。」

Christine一直被傳是富婆，家底極厚。（IG截圖）

Christine放閃竟慘遭酸民攻擊。（小紅書圖片）

溫馨！（IG截圖）

有女萬事足！（IG@mattkobe）

他亦坦承，太太看見負面新聞後確實有不開心：「佢會唔開心，因為佢唔係呢行，咁女仔都鍾意靚，更何況佢後生過我十年，成日俾人講佢大我十年，邊個都會唔開心。」所以他會哄老婆開心，會站出來維護對方。另外，Christine亦被網民起底，有指她曾離婚，有小朋友，高鈞賢就公開護妻，直言對太太的過去一清二楚，並透露太太的確在20歲時結過婚，有兩名小朋友，但兩年前已經離婚，他與繼子女關係似朋友，非常融洽。

恩愛！（IG@mattkobe）

Christine傳家底極厚。（IG圖片）