TVB視后凌晨回酒店遇粉絲追著合照　表情惹爭議：僵硬笑容唧出嚟

TVB視后胡杏兒與老公李乘德（Philip）自2015年結婚後，育有大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan） 及細仔李奕宏（Liam），一家五口幸福美滿。不過今年3月，李乘德被傳媒影到在52歲生日前夕撇下妻兒，在夜店開Party狂歡，期間更與多名索女親密擁抱，態度熱情，事後他發文解釋自稱「擁抱者」，而胡杏兒亦表示純屬誤會，其後兩公婆蜜遊敦煌粉碎婚變傳聞，最近還一家五口到馬爾代夫旅行，溫馨又幸福。

胡杏兒於2011年成為TVB雙料視后。（視覺中國）

胡杏兒北上發展，人氣有增無減。（IG@myoliemyolie）

胡杏兒成首位香港演員獲任上海電視節評委。（IG@myoliemyolie）

胡杏兒之前與老公李乘德拍拖旅行，粉碎婚變傳聞。（IG@myoliemyolie）

事業方面，近年專注內地發展的胡杏兒，自2015年離巢TVB後，十年間憑著《那年花開月正圓》、《蠻好的人生》（香港：《中年好翻身》）、《芻狗之血》等多套作品，除演技獲認可外，更在內地累積不少人氣。早前，有網民在社交平台分享胡杏兒凌晨收工回到酒店，仍被大批粉絲包圍要求合照的片段，可見非常受歡迎。

有網民在社交平台分享胡杏兒凌晨收工回到酒店，仍被大批粉絲包圍要求合照的片段。（小紅書）

胡杏兒停步滿足粉絲合照要求。（小紅書）

其笑容卻意外引起熱議。（小紅書）

該網民寫道：「胡杏兒凌晨一點半回酒店被女粉絲追著要合照。」影片中，胡杏兒頭挽髮髻，身穿中國風服飾，當她步入酒店大堂一刻，守候多時的粉絲即蜂擁而上。雖已是凌晨，但胡杏兒也非常識做，保持微笑，停步與粉絲自拍合照，又做出心心手勢，並在離開前跟大家講「謝謝」道別。

還有給心心手勢。（小紅書）

有網民覺得胡杏兒笑容僵硬，但也有網民覺得她態度親民。（小紅書）

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不過其面部反應卻意外引起網民熱議，有人覺得她笑容牽強：「僵硬笑容唧出嚟」、「被迫營業」、「食得鹹魚抵得渴」；但更多粉絲力撐胡杏兒態度親民又溫柔，即使疲憊仍滿足粉絲，還大讚她氣質出眾，美出高級感。

胡杏兒keep得好好。（IG@myoliemyolie）

胡杏兒早前亮相內地直播綜藝《今晚好犀利》，與胡定欣、鍾嘉欣、楊茜堯及吳卓羲同框，勾起大家集體回憶。（IG@myoliemyolie）

最近胡杏兒一家去了馬爾代夫旅行。（IG@myoliemyolie）

Fit！（IG@myoliemyolie）