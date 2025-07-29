星二代紛紛被送入軍校7日　刻苦訓練學裝槍拎炮彈

接近2個月的暑假過了接近一半，不少家長都為子女安排豐富暑期活動。車婉婉、蘇永康今年不約而同，安排兒子到軍校體驗營接受為期7天的軍事訓練，烈日下學習自理，相當熱血。



車婉婉安排兒子接受軍訓。（IG：@cheyuenyuen1228）

車婉婉兒子BBQ入營身影。（IG：@cheyuenyuen1228）

車婉婉兒子BBQ入營身影。（IG：@cheyuenyuen1228）

車婉婉兒子車浚義（BBQ）轉眼已經8歲，為免兒子變成「媽寶」，決定送BBQ離家七天去受訓。原來同組組員還有同是八歲，蘇永康兒子Jazz一同到黃埔青少年軍校體驗營接受為期7天的軍事訓練，訓練內容包括步操、槍械、滅火、搬車軚等，並在惡劣環境下進行跑跳。從照片可見，BBQ和JAZZ在烈日下滿頭大汗，堅持完成訓練，展現出堅強的意志力。

蘇永康兒子Jazz到黃埔青少年軍校體驗營接受為期7天的軍事訓練。（IG：@i_am_jazzso）

蘇永康兒子Jazz到黃埔青少年軍校體驗營接受為期7天的軍事訓練。（IG：@i_am_jazzso）

蘇永康兒子Jazz到黃埔青少年軍校體驗營接受為期7天的軍事訓練。（IG：@i_am_jazzso）

蘇永康兒子Jazz到黃埔青少年軍校體驗營接受為期7天的軍事訓練。（IG：@i_am_jazzso）

蘇永康曬出大批照片，平日的小少爺在野外接受訓練變成污糟貓，更有體能訓練、拆裝槍械、拎起炮彈等都不嫌辛苦。最後一天蘇永康囝囝Jazz曬到面紅紅又黑了幾度，拎起證書與爸爸媽媽合照。蘇永康為囝囝拉篋手拖手離開軍校。

蘇永康兒子Jazz相當有型。（IG：@i_am_jazzso）

蘇永康兒子Jazz相當有型。（IG：@i_am_jazzso）

蘇永康夫婦親身到軍營接回兒子Jazz。（IG：@i_am_jazzso）

蘇永康夫婦親身到軍營接回兒子Jazz。（IG：@i_am_jazzso）

車婉婉亦急不及待去廣州接BBQ，兩母子一見面即刻相擁場面溫馨：「他學習到自己照顧自己，每天自己洗底衫底褲、洗制服、自己執床接被、自己處理個人衞生；有午睡時間，他說長官告訴他如果不習慣午睡，可以選擇看書，做自己嘢，但是不要嘈住休息的小朋友⋯ BBQ說如果聽話又乖，長官都不是時常凶巴巴的🥰⋯⋯雖然有掛住屋企，而且有時也會和朋友仔有少矛盾，晚上會哭了少少🥹但是整個過程他擴闊了視野，大開眼界，亦非常enjoy！好Proud of 所有小朋友仔🥰🥰🥰大家都做得好好！好勇敢呀！這個決定實在亦都鍛鍊家長的心智，大家都不容易，都叻叻👍🏻👍🏻👍🏻」

車婉婉兒子車浚義（BBQ）。（IG：@cheyuenyuen1228）

車婉婉兒子車浚義（BBQ）。（IG：@cheyuenyuen1228）

車婉婉兒子車浚義（BBQ）。（IG：@cheyuenyuen1228）

車婉婉兒子車浚義（BBQ）。（IG：@cheyuenyuen1228）

車婉婉兒子車浚義（BBQ）。（IG：@cheyuenyuen1228）