「夏日親子電影節」一次過滿足親子的需求 可互動又可學習知識
每逢暑假，為人父母便會把握機會和家中孩子一起參與不同活動，既能有親子互動之樂趣，也讓孩子們可以學到課本以外的寶貴知識，康樂及文化事務署電影節目辦事處於今個暑假（7月12日至8月16日）舉辦的「夏日親子電影節」便能一次過滿足父母和孩子的需求。「夏日親子電影節」是「國際綜藝合家歡」的精選節目之一，將呈獻超過40場精彩電影節目，並安排在香港電影資料館、香港大會堂、香港科學館、香港太空館及北區大會堂放映。
「夏日親子電影節」的「長片精選」部分共有15部作品，放映名單中有不少曾於電影展上獲得奬項和備受關注的作品，包括「2024荷蘭Cinekid兒童電影節」開幕電影：《蝙蝙愛唱歌》（Benjamin Bat），故事講述怕黑的蝙蝠仔阿畢天生異稟，醉心唱歌，為自己珍惜的事奮鬥；「2023 意大利Giffoni電影節」最佳電影（10歲以上組別）及「2024瑞士蘇黎世電影節」兒童評審大獎：《足球女將》（Lioness），少女樂思自小熱愛足球，惟其天賦招來隊友嫉妒，又遇到生離死別的難關。樂思到底如何調節心理；「2024波蘭Ale Kino ! 國際青少年電影節」最佳兒童長片傑出藝術價值及「2024阿聯酋沙迦國際兒童電影節」最佳動畫長片：《恐龍仔的漫畫元宇宙》（Diplodocus），恐龍仔一直住在漫畫家德哥創作的漫畫世界內，他必須先幫助德哥找回創作的自信；「2025西班牙電影編劇團體大獎CEC」最佳動畫電影及「2024上海國際電影節金爵獎」最佳動畫電影提名：《小英雄西部大冒險》（Buffalo Kids），十九世紀末，一對孤苦小兄妹由愛爾蘭飄洋去到美國投靠叔叔，等待他們的是鬥智鬥力的連場惡戰，旅程驚險萬分的會怎樣收科。
。(公關提供)
。(公關提供)
「夏日親子電影節」最受歡迎的節目《世界動畫短片樂園》同樣精彩，電影節目辦事處從世界各地搜羅20部國際動畫短片，再加插與影片主題相關的互動環節，務求大家都睇得同玩得開心。 《世界動畫短片樂園》推出三個不同主題節目，分別為「有情有義」、「咁表達都得？」和「好肚餓呀！」，由專業演員和戲劇導師文仔哥哥（陳建文）以粵語主持，這些來自英國、德國、比利時、法國、葡萄牙、俄羅斯、挪威、意大利、立陶宛、西班牙和日本等地的短片言簡意賅、節奏明快、風格多樣，一定能滿足大小觀眾的眼球和腦袋。這批動畫短片不乏得獎之作，包括連奪「2025美國紐約國際兒童電影節」觀眾大獎、「2024愛沙尼亞塔林黑夜電影節」評審特別表揚獎及「2024美國芝加哥國際電影節」觀眾之選大獎等三個獎項的《PINK豬溜冰結奇緣》（Hoofs on Skates），以及「2025美國紐約國際兒童電影節」5-10歲觀眾大獎和「2025 加拿大蒙特利爾國際兒童電影節」專業評審最佳國際短片的《社恐水豚君》（Capybaras） 。