「夏日親子電影節」一次過滿足親子的需求　可互動又可學習知識

每逢暑假，為人父母便會把握機會和家中孩子一起參與不同活動，既能有親子互動之樂趣，也讓孩子們可以學到課本以外的寶貴知識，康樂及文化事務署電影節目辦事處於今個暑假（7月12日至8月16日）舉辦的「夏日親子電影節」便能一次過滿足父母和孩子的需求。「夏日親子電影節」是「國際綜藝合家歡」的精選節目之一，將呈獻超過40場精彩電影節目，並安排在香港電影資料館、香港大會堂、香港科學館、香港太空館及北區大會堂放映。

「夏日光影奇幻之旅」。(公關提供)

「夏日光影奇幻之旅」。(公關提供)

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「夏日光影奇幻之旅」。(公關提供)

《恐龍仔的漫畫元宇宙》(Diplodocus) Poster。(公關提供)

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「夏日親子電影節」的「長片精選」部分共有15部作品，放映名單中有不少曾於電影展上獲得奬項和備受關注的作品，包括「2024荷蘭Cinekid兒童電影節」開幕電影：《蝙蝙愛唱歌》（Benjamin Bat），故事講述怕黑的蝙蝠仔阿畢天生異稟，醉心唱歌，為自己珍惜的事奮鬥；「2023 意大利Giffoni電影節」最佳電影（10歲以上組別）及「2024瑞士蘇黎世電影節」兒童評審大獎：《足球女將》（Lioness），少女樂思自小熱愛足球，惟其天賦招來隊友嫉妒，又遇到生離死別的難關。樂思到底如何調節心理；「2024波蘭Ale Kino ! 國際青少年電影節」最佳兒童長片傑出藝術價值及「2024阿聯酋沙迦國際兒童電影節」最佳動畫長片：《恐龍仔的漫畫元宇宙》（Diplodocus），恐龍仔一直住在漫畫家德哥創作的漫畫世界內，他必須先幫助德哥找回創作的自信；「2025西班牙電影編劇團體大獎CEC」最佳動畫電影及「2024上海國際電影節金爵獎」最佳動畫電影提名：《小英雄西部大冒險》（Buffalo Kids），十九世紀末，一對孤苦小兄妹由愛爾蘭飄洋去到美國投靠叔叔，等待他們的是鬥智鬥力的連場惡戰，旅程驚險萬分的會怎樣收科。

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「夏日親子電影節」最受歡迎的節目《世界動畫短片樂園》同樣精彩，電影節目辦事處從世界各地搜羅20部國際動畫短片，再加插與影片主題相關的互動環節，務求大家都睇得同玩得開心。 《世界動畫短片樂園》推出三個不同主題節目，分別為「有情有義」、「咁表達都得？」和「好肚餓呀！」，由專業演員和戲劇導師文仔哥哥（陳建文）以粵語主持，這些來自英國、德國、比利時、法國、葡萄牙、俄羅斯、挪威、意大利、立陶宛、西班牙和日本等地的短片言簡意賅、節奏明快、風格多樣，一定能滿足大小觀眾的眼球和腦袋。這批動畫短片不乏得獎之作，包括連奪「2025美國紐約國際兒童電影節」觀眾大獎、「2024愛沙尼亞塔林黑夜電影節」評審特別表揚獎及「2024美國芝加哥國際電影節」觀眾之選大獎等三個獎項的《PINK豬溜冰結奇緣》（Hoofs on Skates），以及「2025美國紐約國際兒童電影節」5-10歲觀眾大獎和「2025 加拿大蒙特利爾國際兒童電影節」專業評審最佳國際短片的《社恐水豚君》（Capybaras） 。

《蝙蝙愛唱歌》(Benjamin Bat) 。(公關提供)

《社恐水豚君》(Capybaras) 。(公關提供)

《小英雄西部大冒險》(Buffalo Kids) Poster。(公關提供)

《PINK豬溜冰結奇緣》( Hoofs on Skates)。(公關提供)

《足球女將》(Lioness) 。(公關提供)

《PINK豬溜冰結奇緣》( Hoofs on Skates) 。(公關提供)

《足球女將》(Lioness)。(公關提供)

「夏日光影奇幻之旅」。(公關提供)

《蝙蝙愛唱歌》(Benjamin Bat) Poster。(公關提供)

《足球女將》(Lioness)。(公關提供)

夏日親子電影節2025 海報(橫度)。(公關提供)

《蝙蝙愛唱歌》(Benjamin Bat) 。(公關提供)

《社恐水豚君》(Capybaras) 。(公關提供)