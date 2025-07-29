東張西望｜4X歲中佬被情騙呃光積蓄　支付巨額按金為見女神一面

TVB節目《東張西望》今日（29日）繼續報道情騙個案，苦主阿Dee於網絡上認識了一名少女「小琪」，他為了見小琪耗盡積蓄甚至借錢交巨額按金，可惜最後一面都見不到。

苦主阿Dee於網絡上認識了一名少女「小琪」。(節目截圖)

阿Dee為了見小琪耗盡積蓄甚至借錢交巨額按金。(節目截圖)

阿Dee表示小琪自稱在私人會所任職知客，只負責傳菜和陪酒，但拒絕與客戶外出。阿Dee認為小琪是好女子，遂圖約見面。一名自稱會所經理的人聲稱公司規定見小琪需先支付2800元入會費。阿Dee為見小琪於是付了會費，之後去到會所樓下叫她出來，「經理」致電要求增付至5萬元按金，但因為第一次見面，所以繳交一半2萬5做按金才能與小琪見面。至於為何要交按金，阿Dee解釋道：「佢話驚你哋出去做啲違法嘢，公司要去警局保釋返個女仔出嚟，所以要交2萬5做按金。」

阿Dee認為小琪是好女子，遂圖約見面。(節目截圖)

阿Dee認為小琪是好女子，遂圖約見面。(節目截圖)

阿Dee認為小琪是好女子，遂圖約見面。(節目截圖)

阿Dee花盡積蓄及到處借錢甚至向財務公司借錢，才湊齊2萬5千元，結果對方又指阿Dee拖得太久，所以要繳付餘下的2萬5千元，才能跟小琪見面。阿Dee表示：「佢話攞得返，最後都想見佢，就去問財務公司借埋嗰啲。」當阿Dee湊夠5萬時，對方又把按金加至9萬元。

阿Dee花盡積蓄及到處借錢甚至向財務公司借錢，才湊齊2萬5千元。(節目截圖)

結果對方又指阿Dee拖得太久，所以要繳付餘下的2萬5千元，才能跟小琪見面。(節目截圖)

結果對方又指阿Dee拖得太久，所以要繳付餘下的2萬5千元，才能跟小琪見面。(節目截圖)

「東張女神」俞可程與阿Dee到小琪聲稱的會所查證，會所肯定地表示沒有小琪這個人，亦建議阿Dee報警。會所職員稱不會提供外出的相關服務，更指並非首次發生有人冒充會所職員行騙。

「東張女神」俞可程與阿Dee到小琪聲稱的會所查證。(節目截圖)

「東張女神」俞可程與阿Dee到小琪聲稱的會所查證。(節目截圖)

「東張女神」俞可程與阿Dee到小琪聲稱的會所查證。(節目截圖)

阿Dee致電小琪相約見面，但小琪一直推卻，後來「經理」致電阿Dee，向阿Dee表示只需多付1萬就可以跟小琪見面，自己可以為阿Dee代墊這3萬元：「我可以幫你墊呢3萬元，但係唔可以畀老闆知，如果老闆知我就好慘㗎啦。」節目組假裝是阿Dee朋友問「經理」，表示為何阿Dee已經支付5萬元仍然未見到小琪，「經理」就指他們已經沒有5萬元的提款卡，只剩9萬元的，所以想見面就要支付9萬元，到俞可程表明身份後，「經理」就直接掛掉電話。

後來「經理」致電阿Dee，向阿Dee表示只需多付1萬就可以跟小琪見面。(節目截圖)

俞可程表明身份後，「經理」就直接掛掉電話。(節目截圖)

俞可程向阿Dee揭示他口中的小琪，其實是內地網紅，而且照片已經多次被盜用作詐騙用途，這樣才令阿Dee如夢初醒。

俞可程向阿Dee揭示他口中的小琪，其實是內地網紅。(節目截圖)