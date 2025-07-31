愛回家俏秘書班房曬性感學生Look　邪惡視角衝擊網民：要罰妳留堂

在無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演雷公秘書的范莎莎，樣子甜美成功吸引網民注意，而她更有一副火辣身材。近日，范莎莎在社交平台分享一輯「班房」為主題的性感相，並寫上：「我沒有留堂呀，只是等你下課」。相中她大玩「邪惡視角」，火辣程度瞬間衝擊粉絲眼球。

范莎莎在《愛·回家之開心速遞》中飾演秘書。（IG@zazafanzaza）

又可愛。（IG@zazafanzaza）

范莎莎近日在社交平台分享一輯性感學生照，白色低胸短身背心配短裙。（IG@zazafanzaza）

甜美。（IG@zazafanzaza）

照片中，范莎莎穿上白色低胸短身背心配短裙置身班房，造型既青春又性感，對比她在鏡頭擺出多個可愛、甜美模樣，網民的目光更多集中在其火辣身材上。而范莎莎也使出小心機，雙手輕輕一夾，在高炒拍攝下，展示深長事業線，性感非常。

造型青春洋溢又不失性感。（IG@zazafanzaza）

這個視角好邪惡。（IG@zazafanzaza）

這個視角更邪惡。（IG@zazafanzaza）

識玩！（IG@zazafanzaza）

而這專靚輯相原來是出自曾參加《尾二一屆口罩小姐》的張可盈之手，她搞笑說：「你套衫犯咗校規。」范莎莎亦撒嬌回覆：「Nat Nat校長唔好罰我呀～ 」。至於其他網民則看到熱血沸騰，紛紛心心眼留言：「美到癲」、「Sexy」、要罰妳留堂」、「你要補課啊～～我幫你補課」，群情洶湧。

網民笑言要罰留堂。（IG@zazafanzaza）

不得了。（IG@zazafanzaza）

fit！（IG@zazafanzaza）

28歲的范莎莎是19年亞姐季軍兼「最上鏡小姐」，亦曾參加過2018年港姐，雖然入行至今沒有太多令人留下深刻印象的作品，但她仍積極發展演藝事業。范莎莎曾承認簽約亞視後，工作量不多，要靠自己接洽其他工作，維持生活開支。約滿亞視後，范莎莎於2022年轉投港台電視當主持；同時她也繼續其選美夢，先後在2021年代表香港參加《世界華人美后》，及後又代表香港出戰《2023 歐洲小姐》。

19年亞姐季軍范莎莎。（葉志明攝）

范莎莎曾代表香港出戰《2023 歐洲小姐》。（IG@zazafanzaza）

范莎莎曾參與J2真人騷《CP訓練營》。（節目截圖）

主持《美食新聞報道》。（IG@zazafanzaza）

而除了是「選美達人」外，范莎莎也是一個「旅遊達人」，根據她的社交網的相片以及IG hashtag，她去過的有韓國、英國、德國、法國、意大利、羅馬利亞、西班牙、葡萄牙、瑞典、匈牙利、澳洲、希臘、捷克，可說是符合了她旅遊系畢業的學歷。目前范莎莎與無綫簽下藝員約，先後曾參與J2真人騷《CP訓練營》及主持《美食新聞報道》，表現自然可愛讓觀眾留下印象。同時，她又不吝惜展示美好身段，不時會在社交平台派福利，深受網民喜愛。