富貴視后機場被捕獲騷腰曬腿弗到漏　粉絲送她Labubu竟然講呢啲？

現年50歲的「視后」佘詩曼（阿佘），2023年憑藉無綫劇《新聞女王》中「Man姐」一角第三次贏得「最佳女主角」，人氣再攀高峰，不僅在香港受歡迎，在內地以致華人地區也圈粉無數，且吸金力強，工作接到手軟，是圈中小富婆。而鏡頭前霸氣十足的佘詩曼，私下卻充滿少女心，近年人氣公仔Labubu風魔全球，她也「入坑」成為「忠粉」，現在每次見到佘詩曼，都「總有一隻Labubu喺左近」。

佘詩曼於2023年憑藉無綫劇《新聞女王》中「Man姐」一角第三次贏得「最佳女主角」。（IG@charmaine_sheh）

不過佘詩曼卻是Labubu的忠粉，早前《新聞女王2》煞科宴，收到Labubu蛋糕格外開心。（IG@charmaine_sheh）

現在佘詩曼去到邊，都「總有一隻Labubu喺左近」。（IG@charmaine_sheh）

大小都有！（IG@charmaine_sheh）

近日，佘詩曼完成新劇《新聞女王2》拍攝後，即變身「空中飛人」馬不停蹄四圍飛出席活動，繼早兩日現身馬來西亞引起哄動外，昨日（29日）又轉飛上海。雖然新劇暫時還沒有得看，但粉絲對偶像的愛又怎會受時間限制，大批粉絲現身機場接機。有粉絲在社交平台分享接機片段，片中，佘詩曼身穿近期大愛的短身長袖恤衫輕露小蠻腰，下身則配搭短褲，大騷白滑美腿，身形Fit爆之餘，面部皮膚更是好得驚人，即使粉絲近距離拍攝，依然白滑緊緻。

佘詩曼繼早兩日現身馬來西亞引起哄動外，昨日（29日）又轉飛上海。（小紅書@佘詩曼吧）

騷腰曬腿。（小紅書@佘詩曼吧）

笑容燦爛，心情大靚。（小紅書@佘詩曼吧）

然而出名寵粉的佘詩曼，也有把握時間與前來接機的粉絲傾偈。粉絲深知偶像心意，送上Labubu公仔，作為忠粉的佘詩曼，竟然都有沒有這個款式，故她收到時興奮說：「這個沒有誒。」粉絲鬆一口氣：「終於買到一個你沒有的了。」不過佘詩曼隨即回個神來問對方：「不是炒（高價）回來的吧？」粉絲有點心虛笑說：「沒事、有錢，哈哈。」佘詩曼即裝作嚴厲說：「不可以這樣。」但最後也溫柔地謝謝對方的心意。

佘詩曼收到粉絲送新的Labubu，即展露出少女心。（小紅書）

粉絲見偶像沒有該款Labubu，即鬆一口氣：「終於買到一個你沒有的了。」（小紅書）

佘詩曼隨即回個神來問對方：「不是炒（高價）回來的吧？」。（小紅書）

佘詩曼不准粉絲食炒價送禮物給她。（小紅書）

雖然片段未有見到那隻Labubu的真身，但有眼利網民，從佘詩曼墨鏡反光見到是森林童話系列的鴨子款，直言：「有錢也買不到，要積分換」難怪送的開心，收的興奮，還大讚佘詩曼不只靚女，還非常可愛。

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有眼利網民，從佘詩曼墨鏡反光見到是鴨子款Labubu。（小紅書）

有眼利網民，從佘詩曼墨鏡反光見到是鴨子款Labubu。（小紅書）

網民留言。（小紅書）