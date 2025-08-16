獻魚劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

獻魚陸劇，改編自小説《向師祖獻上鹹魚》。有金璐、顏文作為編劇，溫德光為執導，由陳飛宇、王影璐領銜主演的一套以古裝仙俠為題材的電視劇。女主角王影璐憑藉《異人之下》中馮寶寶一角嶄露頭角，今次首次挑戰古裝仙俠劇，飾演表面選擇躺平、實則聰慧精明的廖停雁，期待她在演技上的全新突破！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《獻魚》電視劇情大綱

被封印於山中五百年的庚辰仙府師祖司馬焦（陳飛宇 飾），為一位仙俠，曾棄明投暗，被一位高僧預見未來會引發血腥殺戮。為喚醒他的慈悲心，高僧留下了一枚佛珠作為警示。現代少女廖停雁（王影璐 飾）意外穿越進入修仙界，憑藉其無欲無求、如鹹魚的本能，被選中侍奉司馬焦。她扯斷了壓制司馬焦心魔的紅線木珠，成為改變他命運的關鍵人物，並開始一步步引導他走向向善之路。

兩人在共處過程中逐漸萌生愛意，在仙府、魔域與人間三界展開跨越三世的浪漫與恩怨糾葛。期間，他們不僅經歷了重重陰謀與生命考驗，還在人間隱姓埋名享受過短暫的甜蜜時光。司馬焦曾面臨必須以廖停雁的犧牲平息浩劫的痛苦抉擇，這道選擇成為兩人命運的試金石。最終，廖停雁不再消極應對，而是以凡人之軀擋在天劫之前守護司馬焦，二人相互守護，攜手維護三界和平。

《獻魚》播出時間｜最新追劇日曆

《獻魚》電視劇幾時播?獻魚一共有33集，2025年8月16日12:00上線，優酷全網獨播，優酷VIP會員首更3集，8月17日更新2集，SVIP每個更新日提前多看1集。

献鱼官微@Weibo

《獻魚》演員人物關係圖

《獻魚》演員

陳飛宇 飾 司馬焦

被封印於山中五百年的庚辰仙府師祖，高僧為了喚醒他的慈悲心，留下了佛珠作警示

王影璐 飾 廖停雁

從現代意外穿越到修仙界後，成為庚辰仙府輩分最低的新弟子

王奕婷 飾 夜洳淩、紅螺

高寒 飾 黑廿九