高海寧工作空檔幫媽媽慶生冇送禮　自爆戶口交父母打理可隨時動用

自劇集《新聞女王》走紅後的高海寧（高Ling），工作忙個不停，今（30日）就獲邀出席「香港好物節」活動，以一身全白色系套裝亮相，非常漂亮。而正因是次活動有關電商平台，所以在接受訪問時問到有關網上購物話題時，高海寧就表示自己很享受網購，但因工作忙碌關係，所以網購時間不太多：「其實我唔係好多時間睇網購，通常係工作之間有啲休息嘅時候，冇咩做我就會睇吓。（鍾意買咩類型嘅嘢？）咩都鍾意買。（有冇試過網購中伏？）都有，好多時顏色同質地，有時買衫咁樣，張相好靚嘅，但返到嚟個質地好薄身好透比較難着到就退返去，好方便。（有冇試過上網買嘢收唔到貨？）好彩我未試過。（有冇試過啲買家唔肯退？）都冇，其實而家網上面購物個監管已經好完善，以前可能要等一兩個禮拜先收到，而家可能講緊三日就收到，甚至乎係有啲即日就收到。」

高海寧表示自己很享受網購。（陳順禎攝）

大讚網上購物方便的高海寧，當問到最高峰試過用多少錢網購時，她就表示：「5位數，但係網上面而家有好多叫season sale ，就會趁住呢啲sale嘅時候補吓倉。」揚言自己大部分的衣服都是網購買的。

高海寧表示最高峰曾使用5位數網購。（陳順禎攝）

高海寧分享直播帶貨經驗。（陳順禎攝）

另外，是次活動亦提到許多有關直播帶貨的資訊，當問到直播帶貨和拍劇有甚麼不一樣時，曾有過直播帶貨經驗的高海寧就表示：「直播帶貨其實好多時，你可以做返你自己，但係要考驗你對每一個產品都好熟悉，然之後你要將個銷售重點話俾觀眾聽。（直播帶貨收入豐唔豐厚？）我還好，當然有好有唔好，公司嗰啲咪正常，如果出面有客邀請我去直播間都係開心價。（直播帶貨比拍劇還要困難？）「我覺得作為一位演員我好享受拍劇，我鍾意拍劇帶俾我一啲成就感，呢個係我鍾意嘅嘢。但係直播帶貨相對地，我會覺得有一種使命將一啲好嘅嘢推介俾大家，而我作為一位知名人士，我如果有咁嘅能力推介一啲好嘅產品俾咁多位用家，我覺得呢啲都係我珍惜自己身份嘅一個位。」強調因為自己是公眾人物，大家對自己的信任，所以在推廣產品的時候會更加小心。

高海寧非常漂亮。（陳順禎攝）

最後，提到在日前拍攝廣告時順便幫媽媽慶祝生日，媽媽有甚麼生日願望時，她就表示：「咁多年嚟佢都係希望我可以身體健康同埋開開心心，（你有冇送嘢俾媽咪？）其實我有一個戶口喺我爹哋媽咪度，佢哋可以隨時用嚟買自己想要嘅嘢。」但揚言父母其實會心痛子女賺錢辛苦，所以未必會動用該戶口，最後高海寧就會自己選購禮物買給父母。

日前開工時同媽媽慶祝生日。（sammkoling＠IG）