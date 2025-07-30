柯煒林為追演員夢不惜輟學　首部電影已打響名堂曾入圍金像金馬

現年33歲的香港男演員柯煒林（Will Or），自城市大學創意媒體學院讀書期間，意外憑鮮浪潮短片《如霧起時》首度參與演出，從此確認演員夢想。其後他不惜輟學，毅然全心投入演藝領域，首部電影《點五步》即憑牛屎一角為人熟悉，並於2018年入選金像獎「星．勢．力」新人推薦行列。

柯煒林為追演員夢不惜輟學。

柯煒林為追演員夢不惜輟學。（資料圖片）

柯煒林憑精湛演技參與多套港產劇及ViuTV作品，如《三一如三》、《回憶備份》、《二月廿九》，甚至於Dear Jane《銀河修理員》MV中嶄露鋒芒，驚喜不斷。2021年更憑《濁水漂流》中「木仔」一角同時入圍台灣金馬獎及香港金像獎最佳男配角，奠定新世代男演員實力地位。

（柯煒林facebook專頁）

《銀河修理員》MV，柯煒林同阿冰呢一幕真係Sweet到爆。

雖然《銀河修理員》MV中沒有Dear Jane四子現身，不過拍攝時四子都有到場支持柯煒林與阿冰。

2025年7月30日，柯煒林坦承確診肺腺癌第四期，正接受標靶治療。他坦言逆境下依然感恩觀眾支持，並會繼續以積極態度堅持夢想，感動無數粉絲。

柯煒林表示：「我確診肺腺癌第四期。五月尾開始，一直在咳，先看普通科醫生，食過兩次抗生素，一直沒斷尾，轉看呼吸道專科，照過CT，發覺有異樣，再轉介到另一位專科醫生，醫生看過報告，面有難色『醫生面色咁差，cancer?』我打哈哈，那時還道是肺癆。入醫院作詳細檢查，兩三天過去，然後…就是被告知肺腺癌第四期。」

柯煒林在IG透露確診肺腺癌第四期。（IG圖片）

柯煒林指當時得悉消息後腳步有點不穩，每步踩空似的，頭有點痛，但照過MRI腦無事：「那應該是心理作用，總想睡，想逃避。口說想放假，但其實似黎生愛工作。我有把工作當工作嗎？大部分時間沒有，全情投入的那些工作縱多辛苦也享受。每次見完醫生就是致電meko討論該怎應對未來的工作。檢查完成出院那天，回家洗過澡後就去排戲，反正待在家也只是等待。」他續指：「《笨蕉大劇院》 @letmeentertainyoutheatre ，人生第一個舞台劇，最期待第一場公演講第一句對白時，身體會有什麼反應，會起雞皮嗎？會口震嗎？台下觀眾反應會係點呢？就係諗都已經好爽皮。偏偏一切看似順利時，就確診肺腺癌第四期。我剛剛開始食鏢靶藥，不知道身體會有什麼反應，副作用又會是什麼，問過醫生能否上台，醫生說取決於身體狀況。種種未知及不確定因素，我只能坦誠相告，我需要暫且退下來，直至病情明朗化才可歸隊。這段期間，除見醫生做檢查要請假外，我到排練室，不是為了讓自己分心，是為了可以上台。我希望能自己上場，更希望五十場都可以跟大家見面。微小的希望，微小的渴求，微小的念，身邊所有人微小的支持，我靠著這樣那樣的微小走下去。」

柯煒林積極面對病情。（IG圖片）

正值33歲大當打年紀被強制休息柯煒林直言：「唔emo唔想XX嗰天XX全世界就假。我google『如何接受自己患癌症。』好似有五步，否認、憤怒、討價還價、沮喪到接受。文中提及最常問『點解係我？』我問過，兩次，直到見到老豆攬住我喊講咗句點解唔係佢，那刻，我慶幸有個咁錫我嘅老豆，更慶幸有事嗰個唔係佢或者係我愛的人，漸漸的接受自己有cancer這事，就只是念。由確診到現在，眼見身邊的人比我更難受，比我更著急。淚水雖在眼眶打轉，酒粒仍在。斷估嗰天無咁快想收走粒酒粒嘅，呢個業務用酒粒聽講好多人鍾意，你收走佢，佢哋X到你飛天，哈。這個時候，能笑的，要笑得更大力。感謝 @blacklighthk ，有你們在旁打點，我並不孤單，我真係覺得自己無簽錯公司，X你，我眼光好X好！有機會碰頭的，別跟我說『加油。』我們活在這瘋狂的年頭已夠加油了。一個微笑點頭或💪🏻手勢，唔怕老套樣衰嘅大叫『USH ！我愛你！』，讓我知道我們同在就夠。現在希望各位可以保留一點空間予自己及家人。別太多建議，會亂，身邊有專業的團隊處理身體小毛病的事宜，感謝。放心，無事嘅。我打慣逆境波。如常生活，生活如常。Love you all ;) 我知道我是被你們寵愛的。」