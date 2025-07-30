東張西望｜苦主接個電話唔見35萬　對方一句令人如中魔咒一樣

TVB節目《東張西望》一向都會報道不少社會民生及騙案，今日（30日）一集講到電話騙案，有騙徒利用說話方法令苦主透過自動櫃員機把帳戶中的積蓄一次過轉走。苦主李小姐報東張稱被騙徒清空了自己的存款一共35萬元，她指：「一路操作過程，我就唔知道我已經將啲錢撳咗去佢嗰度。」

有騙徒利用說話方法來令苦主透過自動櫃員機把帳戶中的積蓄一次過轉走。(節目截圖)

苦主李小姐「報東張」稱被騙徒清空了自己的存款一共35萬元。(節目截圖)

李小姐接到電話，對方指自己是電訊公司職員：「話我喺網上開通咗個一卡三地嘅推廣活動，如果我想取消就一個鐘內去佢哋公司做一個取消手續。」騙徒表示一小時後就會從李小姐戶口中扣錢，騙徒指可以幫忙，於是李小姐就照騙徒的指示去做，騙徒叫李小姐走到櫃員機依照他的指示做。結果李小姐照着對方所讀的數字撳機，最後卻把戶口的存款35萬元轉帳到騙徒戶口，騙徒就袋袋平安。

李小姐接到電話，對方指自己是電訊公司職員。(節目截圖)

結果李小姐照着對方所讀的數字撳機，最後卻把戶口的存款35萬元轉帳到騙徒戶口。(節目截圖)

最初李小姐並沒有發現是騙局，連續去了兩間銀行跟據騙徒的指示做，在去第三間銀行時，銀行的保安令騙徒暫時未有得逞：「佢叫我聽日去銀行解鎖，佢再打電話嚟處理。」騙徒一直對李小姐說「幫緊你」，令李小姐深信不疑，她更指像著了魔一樣。女兒回到家見到李小姐正在與騙徒講電話，於是就馬上停止了她的行為，女兒致電到銀行發現已經太遲，35萬元存款已經轉到境外。

最初李小姐並沒有發現是騙局，連續去了兩間銀行跟據騙徒的指示做，在去第三間銀行時，銀行的保安令騙徒暫時未有得逞。(節目截圖)