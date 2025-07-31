真相猜‧情‧尋丨八仙嶺山火報告揭路線問題　不宜14歲以下學生參與

方東昇團隊出品的熱播新聞資訊節目《真相猜‧情‧尋》，昨晚及今晚播出最後兩集，而最後一個探討個案為「八仙嶺山火之謎」。節目重組從未曝光的證據，再次探討死因庭裁決，案件隨即再引起各界關注和討論。1996年2月10日，八仙嶺發生嚴重山火，造成5死13傷，死者括馬鞍山馮堯敬紀念中學2名老師及3名學生。雖然死因庭裁定5名死者死於意外，但裁判官指起火原因必屬人為。慘劇發生至今，外界仍然有不少揣測，矛頭直指個別學生在小平原吸煙引致山火，真相至今依然成謎。

八仙嶺山火相關剪報及新聞片段。

八仙嶺山火相關剪報及新聞片段。

節目組取得首度曝光的現場受訪片段以及山火調查報告，整理當中細節，揭示現場學生吸煙疑雲及遠足路線安排的潛在問題。而有關調查報告不僅揭示現場學生的行為，更明文列出八仙嶺當日遠足路線屬不適宜14歲以下學生參與。有死者家屬無奈感歎：「咁細嘅細路哥，唔應該畀佢哋行條咁嘅路。」質疑校方當日的安排。

時任新界總區副消防總長暨八仙嶺山火跨部門調查小組主席郭晶強

在節目中，方東昇團隊與消防處前處長、八仙嶺山火跨部門調查小組主席郭晶強於「山火29周年紀念日」當日一同登山，試圖還原當年學生登山路線，但因為山路太陡峭，而他們又不是專業登山者而放棄，決定從另一條路登山。重返八仙嶺，郭晶強分析當日師生抄小徑的風險，當年師生去到小平原稍作休息後又再次登山，但因為由小平原上馬騮崖接近是90度直角，因此而阻礙了逃生的速度，而且師生接近50人，所以隊頭已經登上馬騮崖時，隊尾的師生還在小平原。當時是有學生登上馬騮崖後，發現小平原已經著火，火勢其後一發不可收拾，爬不到馬騮崖陡峭的山坡的學生就選擇走去另一條路。

方東昇團隊與郭晶強於「山火29周年紀念日」當日一同登山。(《真相猜‧情‧尋》截圖)