姚焯菲被問失戀經驗展現謎之微笑　暗戀男同學唔敢畀人知

無綫音樂節目《今晚有歌廳》本周日（8月3日）晚播出一集的嘉賓，是《中年好聲音》顏志恒及《聲夢傳奇》姚卓菲Chantel。今集主題是「夏天嘅回憶」，演唱歌單為：《夏日寒風》顏米羔、《夏日傾情》顏志恒、《KMC》姚焯菲、《全身暑假》姚卓菲、《夏日之神話》顏志恒+黃劍文；Chantel獻唱新歌《KMC》及容祖兒《全身暑假》兩首輕快作品時，不但大晒甜美聲線，還展現活潑可愛「少女舞姿」，成功令全場氣氛High爆。



今集嘅嘉賓係Chantel姚焯菲同顏志恒。

大方公開喜歡男仔類型

今集周國豐及支支就「失戀」及「暑期工」兩個話題向兩位嘉賓作出搞笑提問，周國豐問18歲的Chantel有否試過失戀時，Chantel第一反應竟是傻笑兼帶點尷尬青澀，同場的顏志恒、顏米羔及黃劍文即時忍不住哈哈大笑，周國豐亦笑言Chantel「呢個笑容」可圈可點。Chantel之後透露覺得自己沒有失過戀，並直豎食指裝作有霸氣地一再強調：「我覺得我未經歷過呢樣嘢！」但就坦承試過暗戀男同學，並笑言當時暗戀得相當低調：「一開始都唔敢同朋友講，因為會好驚，你知嗰啲推嚟推去，叫你『去啦去啦！』，好驚呢啲。」又大方公開喜歡男仔類型：「其實我鍾意比較靜嘅人。」以及「我一定要由朋友開始。」

成地都係Chantel姚焯菲可愛表情包。

成地都係Chantel姚焯菲可愛表情包。

成地都係Chantel姚焯菲可愛表情包。

成地都係Chantel姚焯菲可愛表情包。

談到暑期工話題，Chantel透露現時的工作正是她的暑期工，並自揭自己是睡寶寶，所以這份暑期工最難的地方是捱夜：「我係習慣好早瞓嘅人。（睡寶寶？）我係，去到好夜嘅時候我會開始發呆，我會唔講嘢，咁大家就會『死喇，佢要瞓覺喇…』。」至於顏志恒的唯一一次暑期工，則是在酒樓工作，他直指當時不但煮飯（皆因是大鑊飯）很大工程，每日更要花費大量氣力及要眼明手快。

Chantel姚焯菲真係好活潑。

Chantel姚焯菲真係好活潑。