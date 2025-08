愛回家中俄混血兒被偶遇氣質逼人　曾進軍國際影壇擁一口流利英文

無綫王牌處境劇《愛.回家之開心速遞》深受觀眾喜愛,除了主要演員的演出吸引外,就連配角都有得發揮,其中包括飾演接龍集團清潔工的「群姐」許思敏,憑搞笑爽朗的形象成功入屋,就連歐陽震華都拜倒她裙下,為對方客串兩集,成為劇中不可或缺的靈魂人物。

現年69歲的許思敏,劇中演活性格搞笑爽朗的「伊莎貝拉‧群」,但現實中卻是斯文又有氣質,年輕時更是一位神顏混血美女。近日,有網民在商場野生捕獲許思敏,大讚她氣質出眾。該網民在社交平台分享道:「想不到逛商場都可以遇到TVB演員,總以為自己看錯,本人比電視機上好看很多很多,很有氣質。人還很nice好有禮貌,真看不出是68歲的樣子,保養得真好呢。看過群姐很多部電視劇啦,演技都很好。」

網民也紛紛留言,有人指曾在搭地鐵偶遇群姐,兩人不但聊了一個站的時間也合影了,大讚群姐真的好親切好和善。另外也有不少人留言高呼其劇名:「伊莎貝拉‧群」,足見角色深入民心。

許思敏從影40年,在80年代開始演出港台教育電視,後來同時拍劇、拍電影。擁有8分1俄羅斯血統的她,年輕時混血神顏令人驚嘆外,更能講一口不錯的英文。她受訪時曾表示媽媽堅持讓她讀書,70年代初在堅道英文書院中五畢業,在當時算高學歷,其英文亦不錯,更因此在八九十年代,被外國劇組相中拍攝,拍過外國電影《Goodbye Hong Kong》、《命賤》電視劇《Yellowthread Street》等,她曾笑說因為自己能與導演英文溝通,劇組可以節省聘請翻譯的錢。

早前網上曾流傳一段來自1989年美國電影《命賤》的短片,年輕時的群姐濃妝艷抹穿上吊帶小背心,對鏡頭講英語對白:「They do everything to me, everything! But they no pay me, I don’e care what everything they do to me, at least need to pay! This is not right.」群姐講英語對白雖然帶港式口音,但不少人對她能拍西片感到驚訝。此外,群姐還是唱得之人,之前曾與兒子母子檔出戰歌唱比賽,並成功贏得冠軍。

