愛回家中俄混血兒被偶遇氣質逼人　曾進軍國際影壇擁一口流利英文

無綫王牌處境劇《愛．回家之開心速遞》深受觀眾喜愛，除了主要演員的演出吸引外，就連配角都有得發揮，其中包括飾演接龍集團清潔工的「群姐」許思敏，憑搞笑爽朗的形象成功入屋，就連歐陽震華都拜倒她裙下，為對方客串兩集，成為劇中不可或缺的靈魂人物。

「群姐」許思敏憑搞笑爽朗的形象成功入屋。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

深受網民喜愛。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

歐陽震華曾為群姐客串《愛．回家之開心速遞》。（資料圖片）

現年69歲的許思敏，劇中演活性格搞笑爽朗的「伊莎貝拉‧群」，但現實中卻是斯文又有氣質，年輕時更是一位神顏混血美女。近日，有網民在商場野生捕獲許思敏，大讚她氣質出眾。該網民在社交平台分享道：「想不到逛商場都可以遇到TVB演員，總以為自己看錯，本人比電視機上好看很多很多，很有氣質。人還很nice好有禮貌，真看不出是68歲的樣子，保養得真好呢。看過群姐很多部電視劇啦，演技都很好。」

群姐被偶遇獲讚有氣質。（小紅書）

網民也紛紛留言，有人指曾在搭地鐵偶遇群姐，兩人不但聊了一個站的時間也合影了，大讚群姐真的好親切好和善。另外也有不少人留言高呼其劇名：「伊莎貝拉‧群」，足見角色深入民心。

之前曾有網民在地鐵偶遇群姐。（threads圖片）

群姐勁有氣質。有網民表示，私底下群姐都好好人，同佢老公好恩愛。（threads圖片）

許思敏從影40年，在80年代開始演出港台教育電視，後來同時拍劇、拍電影。擁有8分1俄羅斯血統的她，年輕時混血神顏令人驚嘆外，更能講一口不錯的英文。她受訪時曾表示媽媽堅持讓她讀書，70年代初在堅道英文書院中五畢業，在當時算高學歷，其英文亦不錯，更因此在八九十年代，被外國劇組相中拍攝，拍過外國電影《Goodbye Hong Kong》、《命賤》電視劇《Yellowthread Street》等，她曾笑說因為自己能與導演英文溝通，劇組可以節省聘請翻譯的錢。

許思敏親兒PENNY驚爆群姐原來是混血兒。（IG：@inspenny）

群姐許思敏原來英語水平不俗，更拍過不少西片。（網上圖片）

早前網上曾流傳一段來自1989年美國電影《命賤》的短片，年輕時的群姐濃妝艷抹穿上吊帶小背心，對鏡頭講英語對白：「They do everything to me, everything! But they no pay me, I don’e care what everything they do to me, at least need to pay! This is not right.」群姐講英語對白雖然帶港式口音，但不少人對她能拍西片感到驚訝。此外，群姐還是唱得之人，之前曾與兒子母子檔出戰歌唱比賽，並成功贏得冠軍。

群姐許思敏婚後育有三名兒子。（IG：@inspenny）

群姐許思敏婚後育有三名兒子。（IG：@inspenny）