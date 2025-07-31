31歲港姐亞軍閃婚富二代生B豪坐月　劇集剩1套存貨急回歸TVB復工

港姐亞軍何依婷（Regina）前年年底閃婚，與富二代男友Cedric在峇里島舉行婚禮，榮升人妻後火速懷孕，減產專心養胎。女兒今年4月已出世，何依婷進駐豪華月子中心享受奢華坐月生活。近日她宣布復出，自爆劇集只剩返一套存貨！

何依婷挺孕肚換上泳裝相當震撼。（IG：@reginahyt）

何依婷貴婦LOOK過生日。（IG：@reginahyt）

何依婷暫時未有計劃追多個。（陳順禎攝）

何依婷在Instagram限時動感密密回覆網民，多名網民問到何依婷幾時拍戲，何依婷回覆：「仲有一套存貨未播 金式森林」。她又被問到會否拍《新聞女王2》，何依婷賣關子：「至於新聞女王2 大家期待吧 就算有沒有我相信都會好好睇」。她又指想繼續演戲，希望挑戰古裝，並展示古裝美人照。

何依婷獨腳戲，演抑鬱症患者，後樓梯爆喊。（《新聞女王》截圖）

何依婷今年2月指請辭《新聞女王2》覺可惜。（梁碧鈴攝）

《香港01》向何依婷查詢，她指：「我冇話冇我呀，我係話大家期待一吓咁！」問到是否正在開戲，何依婷稱正等待公司安排，現正逐漸復工中，並透露下個月出發拍綜藝節目。何依婷另外透露暫未有追二胎的計劃。

今年2月何依婷被問到是否因為懷孕的原因未能拍攝《新聞女王2》，她坦言：「都係㗎！都覺得有少少可惜啦，始終《新聞女王》新聞女王同大家合作得好開心，希望嚟緊有《新聞女王3》。」她透露懷孕的時候已經向監製辭演。何依婷今如此回答，莫非秘密加入返《新聞女王2》班底？