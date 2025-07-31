柯煒林被質疑誇大肺腺癌病情造話題　廖子妤罕發火爆粗鬧黑心網民

現年33歲的柯煒林是近年影壇後起之秀，憑《濁水漂流》入圍「第58屆金馬獎」及「第40屆香港電影金像獎」最佳男配角提名，亦演出過《和解在後》、《冰上火花》等ViuTV劇集，以及《在錯誤的宇宙尋找愛》及《銀河修理員》MV，但昨日（30日）柯煒林自爆患肺腺癌第四期。

33歲的柯煒林自爆患肺腺癌第四期，令外界震驚。（IG@willallwailam）

他原本將演出人生首次舞台劇《笨蕉大劇院》，但由於正服用鏢靶藥，不知道身體會出現什麼狀況，所以無奈辭演。他坦言在33歲這個最當打的年紀被強制休息，曾很想鬧個天，還google：「如何接受自己患癌症。」他又說：「直到見到老豆攬住我喊講咗句點解唔係佢，那刻，我慶幸有個咁錫我嘅老豆，更慶幸有事嗰個唔係佢或者係我愛的人，才漸漸接受自己有cancer這事，都是念。」

柯煒林原本將演出人生首次舞台劇《笨蕉大劇院》，但由於正服用鏢靶藥，不知道身體會出現什麼狀況，所以無奈辭演。（IG@willallwailam）

柯煒林又說：「直到見到老豆攬住我喊講咗句點解唔係佢，那刻，我慶幸有個咁錫我嘅老豆，更慶幸有事嗰個唔係佢或者係我愛的人，才漸漸接受自己有cancer這事，都是念。」（IG@willallwailam）

很多網民都感到震驚及擔心，留言祝福柯煒林早日康復，為他打氣，不過竟有口臭網民發文質疑他誇大病情，指他貼出的照片很精神，不似患癌第四期，留言：「呢個年代藝人想make noise有好多方法，建議大家fact check左先，最好有醫療報告先下定論。」其言論被轟黑心，就連柯煒林的圈中好友廖子妤都不禁爆粗回覆：「黐X線」廖子妤平時很少公開發火，所以網民都回覆：「迫到妳講粗口 佢真係好X黑心同垃圾」

竟有網民質疑柯煒林貼出這張相，不似癌症第四期。（IG@willallwailam）

廖子妤與柯煒林是好友。（IG@stfbfc）