於8月15至17日在麥花臣場館舉行的「中三夏日感謝祭」,演出名單包括《中年好聲音3》冠軍黃博(15日)、亞軍張與辰(17日)及季軍劉洋加殿軍李金凱(16日),他們將以好音樂回報樂迷一直以來的支持。門票價格分別為$980和$680兩種,並將於8月1日(星期五)起在CAST電子票務平台公開發售黃博(15日)及劉洋加李金凱(16日)場次的門票,而張與辰(17日)場次的門票則於8月4日(星期一)早上11時公開發售。

8月15至17日在麥花臣場館舉行的「中三夏日感謝祭」。(公關提供)

演出名單包括《中年好聲音3》冠軍黃博(15日)、亞軍張與辰(17日)及季軍劉洋加殿軍李金凱(16日)。(公關提供)

不同的演出與活動於CAST平台上架,包括今個星期六及日舉行的《雲浩影 Finding Cloud 演唱會》,以及《麥花臣節X JC陳詠桐GLOW UP演唱會2024》、《周國賢Endy Chow TailorMate Live 2024》和《麥花臣節 X 盧巧音 時間綫II演唱會2025》等,其中日本樂隊《DIR EN GREY TOUR 25 WHO IS THIS HELL FOR? 》更引起了樂迷的熱烈反響。

包括今個星期六及日舉行的《雲浩影 Finding Cloud 演唱會》。(公關提供)

《麥花臣節X JC陳詠桐GLOW UP演唱會2024》。(公關提供)

《周國賢Endy Chow TailorMate Live 2024》。(公關提供)