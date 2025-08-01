失婚港姐季軍曬50幾款愛心便當　母兼父職堅持為愛兒煮飯搞喊網民

港姐季軍呂慧儀（長腳蟹）2011年與香港先生黃文廸結婚，後來誕下一子「蟹籽」（Anton），而2018年她與黃文廸離婚後，便一直與兒子相依為命，栽培他成材。近日長腳蟹在社交平台發布一條片，片中至少有50多款飯盒，全是她為「蟹籽」親自炮製的愛心便當，款式多之餘見她也很注重均衡營養，有肉、菜、水果，而且有時還會附上一張小紙條，向兒子表達愛意。

呂慧儀（長腳蟹）2018年與黃文廸離婚後，便一直與兒子相依為命，栽培他成材。（IG@konniecrab）

近日長腳蟹在社交平台發布一條片，片中至少有50多款飯盒，全是她為「蟹籽」親自炮製的愛心便當。（IG@konniecrab）

款式多之餘見她也很注重均衡營養，有肉、菜、水果。（IG@konniecrab）

有時還會附上一張小紙條，向兒子表達愛意。（IG@konniecrab）

不過有時長腳蟹都會準備驚喜給兒子，準備麥當勞給他。（IG@konniecrab）

身為單親媽媽的長腳蟹母兼父職，又要常常為《愛．回家之開心速遞》開廠，但仍相當盡責，堅持為兒子煮飯。她坦言自己其實不特別熱愛煮飯，撰長文道出育兒心聲，不少網民更被她感動到哭，長腳蟹說：「我唔係特別熱愛煮食，純粹想趁你仲喺小學這幾年，盡量親手做每一個午餐盒俾你。可能你再大個啲會唔再需要我整飯盒，所以我想記下為你做午餐的時刻。🍱」

長腳蟹說：「我唔係特別熱愛煮食，純粹想趁你仲喺小學這幾年，盡量親手做每一個午餐盒俾你。可能你再大個啲會唔再需要我整飯盒，所以我想記下為你做午餐的時刻。」（IG@konniecrab）

整蛋糕畀Anton食。（IG@konniecrab）

她指自己睇相才發現原來都整過很多飯盒，但兒子竟然每一個都記得，更會告訴她最喜歡食哪些菜：「你話我整嘅飯盒同姐姐整嘅唔同，你記得食咗幾多，甚至會同同學分享你最愛嘅一份。👦🏻💌記得有一次你放學話我聽：『同學好羨慕媽咪會寫紙條俾我，仲話我個飯盒好正。』嗰刻，我心入面暖晒。🥹」長腳蟹表示，雖然不是日日都整到飯盒，也不是每次都完美，但肯定每一次都放入了最真摯、最細膩的一份愛。她又感慨地說，兒子成長速度似乎比她準備便當的節奏還要快，但不要緊，因為她會繼續努力跟上兒子。網民都表示好感動，完全從長腳蟹的文字感受到母愛的偉大。