大S倫敦紀念長椅落成布滿鲜花　粉絲親寫卡片表思念畫面感人

台灣女星大S(徐熙媛)在今年2月初時因流感併發肺炎病逝日本,終年48歲。其丈夫具俊曄至今仍難走出喪妻之痛,頻頻被發現現身金寶山墓園守護愛妻,而全球各地的粉絲也以不同的方式去表達對她的思念之情,就好像粉絲募款為她在英國的倫敦市中心的卡迪文許廣場打造的紀念長椅,近日就有許多粉絲前來獻花,並寫下卡片對她表達思念,畫面相當感人。

大S在今年2月初時因流感併發肺炎病逝日本,終年48歲。(大S微博圖片)

在今年5月份的時候,大S的粉絲就在社交媒體進行募款活動,在很短時間內已經籌得1625英磅(約1萬7千港元),為她在倫敦市中心的卡文迪許廣場打造了木質製作的紀念長椅,中間位置還鑲嵌了金屬銘牌寫着:「A shooting star who turned her Grace,courage and kindness ,into eternal light for us all.(她如流星,將優雅、勇氣與善良,化作照耀我們的永恆光芒。)」紀念長椅在當地時間7月25日正式落成。

粉絲為大S打造的紀念長椅用木質製作,中間位置鑲嵌了金屬銘牌。(微博圖片)

不少粉絲前來獻花。(微博圖片)

粉絲紛紛前來獻花。(微博圖片)

當世界各地的粉絲得知紀念長椅正式落成後,大家亦紛紛前來獻花表達思念之情。從網上曝光的照片可見,紀念長椅上已放置了許多鮮花,中間位置還放有一張大S的美照,還有手寫卡片,卡片上寫着:「願你在天堂自由,平安,感謝你在那個封閉的年代和小S站出來為我們發聲。」等,畫面相當感人。不過有細心的網民就提醒,希望可將鮮花放在長椅一側,因為放滿了鮮花沒有人會敢去坐,阻礙了發揮紀念長椅的功能。