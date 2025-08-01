真相猜情尋｜八仙嶺山火「春風亭」為紀念老師　傳劉鑾雄捐500萬

由方東昇團隊出品的TVB新聞資訊節目《真相猜‧情‧尋》昨晚（31日）播出最後一集，繼續拆解「八仙嶺山火之謎」。製作組除了追尋事件真相之外，亦有走訪在八仙嶺山火發生後建成、座落於八仙嶺仙姑峰山腳的春風亭，而當年春風亭的興建經費亦成為網民關注的焦點，掀起熱烈討論！

《真相猜‧情‧尋》昨日最後一集，主題仍然圍繞著「八仙嶺山火之謎」。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

時任新界總區副消防總長暨八仙嶺山火跨部門調查小組主席郭晶強。

時任新界總區副消防總長暨八仙嶺山火跨部門調查小組主席郭晶強。

為還原當年的真相，製作組更找來時任新界區消防副總長，同時亦是八仙嶺山火跨部門調查小組主席郭晶強接受訪問。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

最後兩集《真相猜‧情‧尋》，而最後一個探討個案為「八仙嶺山火之謎」。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

當年12歲的張潤衡於八仙嶺山火中被燒至六成皮膚受傷，他曾於訪問中承認早上集合前曾吸煙。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

當年的八仙嶺山火是史上最嚴重的山火意外之一，導致3名學生及2名教師死亡。(《真相猜‧情‧尋》截圖)

採訪隊在山火29周年紀念日當天，和山火跨部門調查小組主席郭晶強重返八仙嶺，並在現場找到超過二十個煙頭！(《真相猜‧情‧尋》截圖)

採訪隊在山火29周年紀念日當天，和山火跨部門調查小組主席郭晶強重返八仙嶺，並在現場找到超過二十個煙頭！(《真相猜‧情‧尋》截圖)

採訪隊在山火29周年紀念日當天，和山火跨部門調查小組主席郭晶強重返八仙嶺，並在現場找到超過二十個煙頭！(《真相猜‧情‧尋》截圖)

據知春風亭是為紀念1996年2月10日八仙嶺山火中捨己救人的兩位老師周志齊老師及王秀媚老師而建，寓意春風化雨，教育深恩，作育萬物。春風亭於1996年3月12日下午由時任港督的彭定康主持揭幕儀式，而春風亭橫匾上的「春風亭」三字，出自國畫大師方召麐（時任布政司陳方安生母親）的書法作品，春風亭內鑲有三塊碑刻，當中為時任港督揭幕紀念碑，兩側分別為由當時的教育署署長余黎青萍撰寫的中英對照碑記，闡述事件始末，亭前植有兩株羅漢松，紀念兩位老師捨己救人的崇高精神。

據知春風亭是為紀念1996年2月10日八仙嶺山火中捨己救人的兩位老師周志齊老師及王秀媚老師而建。（影片截圖）

座落於八仙嶺仙姑峰山腳。（影片截圖）

座落於八仙嶺仙姑峰山腳。（影片截圖）

座落於八仙嶺仙姑峰山腳。（影片截圖）

春風亭橫匾上的「春風亭」三字，出自國畫大師方召麐（時任布政司陳方安生母親）的書法作品。（影片截圖）

春風亭橫匾上的「春風亭」三字，出自國畫大師方召麐（時任布政司陳方安生母親）的書法作品。（影片截圖）

春風亭橫匾上的「春風亭」三字，出自國畫大師方召麐（時任布政司陳方安生母親）的書法作品。（影片截圖）

由時任港督的彭定康主持揭幕儀式。（影片截圖）

有知情人士透露，當年富商劉鑾雄（大劉）曾以募捐方式協助八仙嶺山火中的受害師生，捐款約500萬港元。此外，大劉當年更有份協助受害師生包括整容費用，希望解決受害師生燃眉之急、幫助師生復康等，相當有心。

有知情人士透露，當年富商劉鑾雄（大劉）曾以募捐方式協助八仙嶺山火中的受害師生，捐款約500萬港元。（資料圖片）