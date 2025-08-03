高鈞賢被富婆追求　直播打賞過百萬：咁一定係有實力女士丨專訪

41歲的高鈞賢（Mattew）是前香港先生冠軍，外形高大帥氣，讀書時已是冰上曲棍球隊隊長及籃球健將，更擁有十級的鋼琴資格，動靜皆宜，難怪在情場上戰無不勝。提起戀愛經驗，高鈞賢一副沾沾自喜笑說：「我都係追求愛情嘅人，由細到大不斷拍拖。次數？都數到嘅...但唔會少」。

做直播曾獲打賞過百萬

高鈞賢自認情史豐富，過去有不少女士主動追求，更曾在直播中獲百萬元打賞，他說：「半年？打賞七位數，咁一定係一位比較有實力嘅女士。（對方會否有特別要求？）冇，但當然會表示好欣賞及喜歡我，我亦有明確態度，大家只係朋友關係。」

高鈞賢話自己戀愛經歷都好豐富。（影片截圖）

高鈞賢自爆做直播時試過有百萬打賞。（影片截圖）

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高鈞賢去年底突然宣布封盤，迎娶圈外女友Christine（黃梓漫），今年年初更誕下愛女高子琳（Liona），身份兩級跳。一直有傳Christine家底雄厚，是一位內地美容界富婆，據指她有份投資的美容院在香港一共有4間分店。高鈞賢大讚老婆叻女，「佢確實係一個好勤力、靠自己嘅一個女人，我好欣賞佢呢部份，幫小朋友安排學校、生活都好妥當，仲要勇敢去追求愛情，呢方面我係幾鍾意。」

自認Playboy為愛妻安定下來

高鈞賢透露與太太在疫情期間已經認識，對方曾贊助他頭髮護理，但真正拍拖到結婚只是短短半年時間，「我哋由共同朋友介紹，有私下約食飯，當時大家有火花，但唔夠膽開始，因為我都未試過同有小朋友女嘅女士拍拖，唔知從何入手。但後來發現大家都經歷過唔好嘅感情，好多嘢已經唔係一個問題，最重要大家開心同夾。佢嘅經歷係有小朋友，但唔代表我嘅經歷比佢小，我都係乜都試過玩過，到我認真想組織一個家庭，都要比足夠信心佢。」

高鈞賢去年底與Christine閃婚。（IG：@mattkobe）

由拍拖到結婚只有約半年時間。（IG：@mattkobe）

對於外界用「富婆」標纖太太Christine，高鈞賢想了一會說：「唔係，當然佢搵到錢，未來都有機會，因為佢真係好努力。」他透露二人是財政獨立，但又會不分彼此，「我哋有做唔同嘅生意，有時佢都會俾好多idea，甚至做埋我半個經理人幫手接少少job，冇分得咁清楚，但各自收入都係各自獨立。例如計劃旅行或買bb用品，邊個方便咪邊個搞掂，就算買一啲財產例如車，都係有時佢買有時我買，但冇開一個聯名戶口，唔會分得咁清楚。」

高鈞賢大方回應被指「食軟飯」，其實佢亦好努力工作，拍劇之餘，又創立自家服裝品牌。（影片截圖）

被指「食軟飯」高EQ回應

高鈞賢近年一劇接一劇，又創立自家的服裝品牌做直銷，但卻常被指「食軟飯」。高鈞賢高EQ回應：「食軟飯都冇所謂，當開心去睇。我好明白每個人感受，社會好困難，如果佢哋講完令佢哋開心快樂，我作為藝人都滿足到佢哋。例如我鍾意食炸雞，但都要食吓粥，食吓軟飯都唔錯吖，哈哈。」相反，高鈞賢太太就好介意被評樣貌及年紀，經常要高鈞賢安撫。

其太太與前夫所生的一對子女關係，高鈞賢亦視如己出，但覺得做Stepfathe比後父好，他解釋：「我哋會叫對方英文名，我覺得Stepfather只係隔咗一個step，但唔代表冇爸爸嘅愛，但又冇後父咁大壓力。」他指太太的女兒一直渴望有更多父愛，高鈞賢亦會盡力舒緩囡囡情緒，「我介紹佢去跳拉丁舞，結果真係好啲，之前佢唔想我哋去睇佢表演，但依家會叫埋，對上一次仲主動過嚟攬住我，慢慢嚟，要自自然然。」

場地提供：The AIR (The ONE)

二人育有一女。（IG：@mattkobe）