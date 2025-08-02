曾展望入行至今無法穩定付家用　曾拍四次拖情傾葉蒨文緣起一粒糖

今年底將滿28歲的曾展望(GM)，七年前尚未從理大畢業就已經客串主持J2《#後生仔傾吓偈》，並於2019年畢業時放棄會計師高薪厚職「瞓身」殺入娛樂圈。近日憑藉參與真人騷《女神配對計劃》力追處境劇拍檔——2016年港姐葉蒨文(Sophie)而人氣飆升。曾展望接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，首揭情傾葉蒨文緣起一粒糖，他笑說：「係嗒晒糖，𦧺嘢！」自認追女仔輸得起的GM，六年來同樣抱著年輕輸得起的精神入行追夢做藝人，談及收入常不夠支付家用，GM坦言：「覺得自己對唔住媽咪！」



睇真啲，曾展望GM隻耳仔真係紅晒架。

睇真啲，曾展望GM隻耳仔真係紅晒架。

與Sophie心意配對成功的GM，突然傾前作狀咀嘴Sophie，令Sophie相當害羞（《女生配對計劃》/TVB圖片）

葵涌區成長的GM，16歲時遇上父親急病離世。他坦言感激母親多年來肩負養育他及妹妹成長的重擔。他指畢業前後，母親從沒阻撓他入娛樂圈，「畢業前諗住玩吓，但試咗呢行好鍾意。由細到大媽咪畀我自由度好大，到我畢業後一段日子，佢問我仲係咪做緊電視，我就知佢擔心。其實我一直逃避，唔知點講。」

曾展望在《金宵大廈2》和《愛・回家之開心速遞》飾演返道士。（截圖）

曾展望在《金宵大廈2》和《愛・回家之開心速遞》飾演返道士。（截圖）

曾展望

GM指畢業六年來，必需一邊兼職一邊追夢，「一定要兼職，自己鍾意就自己捱囉。唔會要屋企幫，因為唔想媽咪更擔心。但有時佢sense到，譬如佢見到我響屋企經常煮麵食，就會問：『點解啲麵無得咁快？係唔係唔夠錢洗呀？』我又會逃避，話OK無問題，答我只鍾意食呢隻麵啫！」他亦坦承大學畢業至今，收入仍不足以月付穩定家用，「係呀！唔係經常畀到家用，我亦覺得自己對唔住媽咪。妹妹仲讀緊大學，但因為自己追夢幫唔到屋企。」原來GM曾承諾母親假若他28歲未有成績便轉行，巧合地28歲前遇上配對真人騷，他說：「完全估唔到咁多人鍾意睇我追女仔。」

近日曾展望跟葉蒨文的新聞繼續成為網上熱話。（IG圖片）

談及與葉蒨文的淵源，GM指早於2021年拍攝綜藝《不能只有我看到的便利店女食譜》時已有合作。談及最初對女神的印象，「只係幾靚幾funny，無諗過追佢。以前我都無主動追過女仔，都係由朋友相處或者大家有好感開始。」他坦承過往有過四段戀情，對上一段關係則是參加配對騷前約8個月，談及分手原因，他說：「係因為去到某個歲數，大家要嘅嘢唔同。我追緊夢，但對方想穩定啲，明嘅。大家傾分手，唔會去到好難睇嘅，但我係好唔開心。」

近日曾展望跟葉蒨文的新聞繼續成為網上熱話。（IG圖片）

去年於處境劇被安排與葉蒨文組成CP，適逢GM失戀不久，被問及是否因為對方的港姐美貌令他日久生情，GM說：「從來做嘢都無諗太多，佢最吸引我唔係外型，公司男男女女好多都好靚。佢吸引我第一，係好幽默好搞笑，同佢外表反差好大；其次，佢好有主見同自己諗法，令我幾欣賞佢。」促使GM觸電一刻，他首揭是自己失意時對方的一粒糖，「有一個moment我好記得，舊年七月我自己有啲嘢好唔開心，我好少表達畀人知，但佢觀察情緒能力幾強。嗰日化完妝，佢請我飲咗杯咖啡，上面有粒糖，佢劇入面嘅名叫Candy嘛。我即刻覺得『嘩！』係好有人支持嘅感覺，係嗒晒糖，𦧺嘢！」

曾展望曾是TVB男團「Super Tiger」一員。（IG：@lincolnhhui）

曾展望原來是一名認證的道士！（影片截圖）

曾展望（IG@randalgmm）

葉蒨文在戀愛綜藝《女神配對計劃》被曾演情侶的拍檔曾展望（GM）表白.jpeg

他重申參與真人騷前，事前不曾對Sophie表示任何好感，及至節目招募男參賽者才觸發了他報名的衝動，「係一直對佢有好感，嗰晚夜闌人靜有啲emo，見到promo唔想睇住佢畀人追，無理由我唔可以追掛？咪試吓囉。」被問相比其他條件優厚的對手，GM不認為自己是高攀，他豪言說：「我無諗夠唔夠實力同人比，我只會做好自己！我唔會呃佢而家我好掂，會坦白講我而家咁嘅情況，但我一定會努力，話畀對方聽，我一定得嘅，睇對方O唔OK囉！我相信好多女仔都唔係咁現實嘅，都係睇感覺同價值觀夾唔夾。抱住呢個心態，咪勇敢追囉！」至於認識年長他五年的葉蒨文後，GM更發現自己更適合姊弟戀，「以前未試過，而家鍾意姐姐嘅原因，係會發現佢傾偈會畀到啲其他角度你，係自己從來無諗過；有時，佢又會好似妹妹咁樣，感覺有好多面向，係好好！」