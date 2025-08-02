港姐佳麗為泳衣環節最後衝刺　11號梁倩萱佛系減肥：檳城熱減少少

《2025 香港小姐競選》決賽將於8月31日舉行，14 位候選佳麗前晚（7月31日）飛抵檳城後，隨即展開一連串拍攝工作，拍攝地點分別為當地市政廳、鐘樓、姓周橋及姓陳橋。根據大會今日發布官方照片，14 位佳麗穿上清純純白少女長裙，在海邊進行拍攝，青春氣息洋溢。除了拍攝工作，14 位佳麗與兩位主持袁偉豪及劉佩玥，還一起接受了當地傳媒訪問,大談對檳城的感受，場面熱鬧又墟冚。

14位佳麗大合照。

海邊拍攝,人靚景靚。(左起)7 施宇琪 Angela、6 朱文慧 Teresa、5 曾閱 遙 Elysia、4 莫凡 Molly、3 蔡華英 Emily、2 甘詠寧 Phoebe、1 李尹嫣 Victoria

海邊拍攝,人靚景靚。(左起)8 岳凡荻 Fandi、9 陳詠詩 Stacey、10 文雅 儀 Tamson、11 梁倩萱 Barbie、12 庄靜璟 Vivian、13 袁文靜 Jane、14 何詠多 Alison

好快就有泳裝外景拍攝。

大合照。

每年港姐外景的泳裝拍攝，必屬全城焦點，談到還有三天便要進行泳裝拍攝，14位佳麗笑言正努力減磅作最後衝刺，當中之前為參選港姐減了14KG的熱門之一7號施宇琪，坦言即使外景拍攝工作辛苦，仍會堅持每日跑10公里的習慣，相當有毅力:「我嚟之前每日都會跑10公里，希望可以減肥，不過仲有幾日，我儘量啦！」

7號施宇琪為參選港姐減了14KG。

同樣靠運動最後衝刺的，還有2號甘詠寧及13號袁文靜，前者主攻平板支撐、後者則以做 gym為主。另外6號朱文慧及11號梁倩萱，則選擇佛系減肥，朱文慧:「我希望馬來西亞熱啲，我哋可以直接出多啲汗，睇落去會瘦啲。」梁倩萱：「知道檳城會比較熱，所以應該都會流失好多水份，應該自自然然都會減到少少肥。」

2號甘詠寧主攻平板支撐。

13號袁文靜以做 gym為主。

6號朱文慧選擇佛系減肥。

11號梁倩萱選擇佛系減肥。

雖然只是第一天拍攝，但 14 位佳麗已對檳城美景讚不絕口，大熱之一的9號陳詠詩:「好興奮可以喺度一齊拍攝,同埋見到啲美景」、文雅儀:「今日都幾曬嘅，不過喺海邊有啲 breeze(微風)吹過黎，同埋冇香港咁潮濕我覺得。」、梁倩萱:「因為喺海邊,拍時都有陣陣涼風!都辛苦啲工作人員幫我哋抹汗，畀吓風扇我哋涼吓，好感恩！」

9號陳詠詩對檳城美景讚不絕口。

14 位佳麗順次序單獨照：