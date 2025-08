「籃球女神」誕女過程全直擊　讚怕血老公勇敢陪入產房幫手剪臍帶

現年36歲的「籃球女神」方泳琳(Jessie)與前甲一籃球員陳張敏(Ryan)於2023年結婚,今年4月報喜造人成功,昨日(1日)二人的女兒順利出世,方泳琳在IG分享多張一家三口的相片,大讚老公好勇敢陪入產房,還幫忙剪臍帶。

「籃球女神」方泳琳(Jessie)與前甲一籃球員陳張敏(Ryan)於2023年結婚,今年4月報喜造人成功。(IG@lamlamjessie)

影咗輯靚靚孕照。(IG@lamlamjessie)

方泳琳在產前分享多張孕照,兩夫妻以白色系列打扮,赤腳跳舞,一起迎接新生命。方泳琳表示:「聽日就見到你喇,超期待!勁興奮!See you soooooooon」,之後在IG限時動態透露已經入院,早上入產房時又再次打卡,而老公一直陪伴左右。

入產防前留影。(IG@lamlamjessie)

期待BB出世。(IG@lamlamjessie)

素顏都咁靚。(IG@lamlamjessie)

直至昨午,方泳琳宣布囡囡出世,英文名字叫Railey,寫道:「1.8.25 Welcome to the world, My baby Railey」。剛出世的Railey仍未開眼睛,但其中一張相似在微笑,分享一家三口首張合照,方泳琳續寫道:「第一下聽到你嘅喊聲,媽咪Daddy都好感動,原來一個新生命誕生嘅喜悅,係好難用筆墨去形容!Railey以後請你多多指教,歡迎加入我哋嘅大家庭,同一班哥哥姐姐好好相處,我哋一定會好好學習做你父母。」

囡囡Railey終於出世。(IG@lamlamjessie)

一家三口首度合照。(IG@lamlamjessie)

全程笑到四萬咁口的陳張敏,被老婆方泳琳爆料:「另外要讚一讚怕血嘅Daddy好勇敢入嚟陪產,同埋剪臍帶手勢都唔錯,不過唔好睇佢笑到四萬咁口,其實佢係緊張到出晒手汗。」廖子妤、林芊妤(Coffee)、李綺雯、陳葦璇送上祝賀。

方泳琳讚老公怕血都幫忙剪臍帶好勇敢。(IG@lamlamjessie)

36歲的方泳琳曾是香港女子乙組籃球隊「悠悠」成員,擔任得分後衛。2017,方泳琳曾參演當年話題電影《29+1》,飾演女主角周秀娜的年輕版。方泳琳三年前現身節目《晚吹—戀講嘢》,自揭兩度遇渣男,其中一人為籃球員,並曾參演過劇集《大叔的愛》,以及HOY TV旅遊節目《杭州限定旅團》等。

方泳琳三年前現身節目《晚吹—戀講嘢》,自揭兩度遇渣男,其中一人為籃球員(電視截圖)

身材出眾。(IG@lamlamjessie)

方泳琳被封「籃球女神」。(IG@lamlamjessie)

