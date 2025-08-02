「籃球女神」誕女過程全直擊　讚怕血老公勇敢陪入產房幫手剪臍帶

現年36歲的「籃球女神」方泳琳（Jessie）與前甲一籃球員陳張敏（Ryan）於2023年結婚，今年4月報喜造人成功，昨日（1日）二人的女兒順利出世，方泳琳在IG分享多張一家三口的相片，大讚老公好勇敢陪入產房，還幫忙剪臍帶。

「籃球女神」方泳琳（Jessie）與前甲一籃球員陳張敏（Ryan）於2023年結婚，今年4月報喜造人成功。（IG@lamlamjessie）

影咗輯靚靚孕照。（IG@lamlamjessie）

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方泳琳在產前分享多張孕照，兩夫妻以白色系列打扮，赤腳跳舞，一起迎接新生命。方泳琳表示：「聽日就見到你喇，超期待！勁興奮！See you soooooooon」，之後在IG限時動態透露已經入院，早上入產房時又再次打卡，而老公一直陪伴左右。

入產防前留影。（IG@lamlamjessie）

期待BB出世。（IG@lamlamjessie）

素顏都咁靚。（IG@lamlamjessie）

直至昨午，方泳琳宣布囡囡出世，英文名字叫Railey，寫道：「1.8.25 Welcome to the world, My baby Railey」。剛出世的Railey仍未開眼睛，但其中一張相似在微笑，分享一家三口首張合照，方泳琳續寫道：「第一下聽到你嘅喊聲，媽咪Daddy都好感動，原來一個新生命誕生嘅喜悅，係好難用筆墨去形容！Railey以後請你多多指教，歡迎加入我哋嘅大家庭，同一班哥哥姐姐好好相處，我哋一定會好好學習做你父母。」

囡囡Railey終於出世。（IG@lamlamjessie）

一家三口首度合照。（IG@lamlamjessie）

全程笑到四萬咁口的陳張敏，被老婆方泳琳爆料：「另外要讚一讚怕血嘅Daddy好勇敢入嚟陪產，同埋剪臍帶手勢都唔錯，不過唔好睇佢笑到四萬咁口，其實佢係緊張到出晒手汗。」廖子妤、林芊妤（Coffee）、李綺雯、陳葦璇送上祝賀。

方泳琳讚老公怕血都幫忙剪臍帶好勇敢。（IG@lamlamjessie）

36歲的方泳琳曾是香港女子乙組籃球隊「悠悠」成員，擔任得分後衛。2017，方泳琳曾參演當年話題電影《29+1》，飾演女主角周秀娜的年輕版。方泳琳三年前現身節目《晚吹—戀講嘢》，自揭兩度遇渣男，其中一人為籃球員，並曾參演過劇集《大叔的愛》，以及HOY TV旅遊節目《杭州限定旅團》等。

方泳琳三年前現身節目《晚吹—戀講嘢》，自揭兩度遇渣男，其中一人為籃球員（電視截圖）

身材出眾。（IG@lamlamjessie）

方泳琳被封「籃球女神」。（IG@lamlamjessie）

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