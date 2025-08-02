周慧敏又一愛貓離世　發文哀悼：怎會有這般愛我的貓孩子

圈中著名的貓奴周慧敏，高峰期曾在家裏養了七隻貓貓，更曾經為愛貓「阿豹」撰寫書本《我的貓兒子周慧豹》，與大眾分享自己與「貓兒子」阿豹的生活點滴。隨住寵物年紀漸長，近年陸續離世，周慧敏發文透露愛貓「豬皮」上月尾亦成為了小天使。



周慧敏是圈中出名的貓奴。（IG：@vivianchowwaiman）

周慧敏是圈中出名的貓奴。（IG：@vivianchowwaiman）

周慧敏是圈中出名的貓奴。（IG：@vivianchowwaiman）

周慧敏上載多張愛貓「豬皮」照片，透露愛貓已在7月30日離世：「愛兒，你讓我成為如此被愛、如此幸福的媽媽，你的愛已經住在我的心裡，直到永遠。永遠愛你的媽媽 2011.2.2- 2025.7.30。」盡顯不捨之情，鄭秀文等圈中好友都有留言哀悼。

周慧敏愛貓「豬皮」上月尾離世。（IG：@vivianchowwaiman）

周慧敏愛貓「豬皮」上月尾離世。（IG：@vivianchowwaiman）

周慧敏愛貓「豬皮」上月尾離世。（IG：@vivianchowwaiman）

周慧敏愛貓「豬皮」上月尾離世。（IG：@vivianchowwaiman）

周慧敏愛貓「豬皮」上月尾離世。（IG：@vivianchowwaiman）

周慧敏愛貓「豬皮」上月尾離世。（IG：@vivianchowwaiman）

周慧敏愛貓「豬皮」上月尾離世。（IG：@vivianchowwaiman）

周慧敏愛貓「豬皮」上月尾離世。（IG：@vivianchowwaiman）