台灣女神自爆遭前老闆性騷擾　被迫半夜到辦公室熱舞睇《色戒》

台灣啦啦隊LuxyGirls成員之一夏芝（貓咪）近日在自家啦啦隊YouTube頻道透露，因為自己十幾二十歲的時候有成為藝人的夢想，所以當時簽約了一間公司。她大爆，當年曾遭前老闆性騷擾，被迫半夜在辦公室跳舞，並假稱為練習，而她如今說出的原因就是因為對方還在業界之中，不想出現其他受害者。

啦啦隊LuxyGirls成員夏芝（貓咪）自爆曾遭前老闆性騷擾。（IG@acat0324）

啦啦隊LuxyGirls成員夏芝（貓咪）自爆曾遭前老闆性騷擾。（IG@acat0324）

啦啦隊LuxyGirls成員夏芝（貓咪）自爆曾遭前老闆性騷擾。（IG@acat0324）

啦啦隊LuxyGirls成員夏芝（貓咪）自爆曾遭前老闆性騷擾。（IG@acat0324）

夏芝表示，當時前老闆不斷逼問她可以接受的範疇，由要求她信任自己，不斷用言語洗腦「我就是你的信仰」，相當恐怖。她表示，當年年紀很小，再加上家境不好，所以很信任前老闆。她回憶道，當時前老闆的手段包括要求她跳抖音夢，光是一條影片就拍了300多次，又被PUA，嚴厲批評「背景不行、衣服不行、臉太醜」，還被要求半夜到辦公室練習，而在場就只有她和前老闆兩人。對方更警告她，不准透露秘密練習的事。

台灣啦啦隊Luxygirls成員之一夏芝，自爆曾遭前老闆性騷擾。（IG@acat0324）

更加離譜的是，前老闆會問夏芝尺度到哪裏？為了夢想可以做到什麼程度？還直接播放《色戒》的片段，又將一堆衣着性感的網紅照給她看，更對她摸手摸腳。

台灣啦啦隊Luxygirls成員之一夏芝。（IG@acat0324）

台灣啦啦隊Luxygirls成員之一夏芝，自爆曾遭前老闆性騷擾。（IG@acat0324）

台灣啦啦隊Luxygirls成員之一夏芝，自爆曾遭前老闆性騷擾。（IG@acat0324）

台灣啦啦隊Luxygirls成員之一夏芝，自爆曾遭前老闆性騷擾。（IG@acat0324）

台灣啦啦隊Luxygirls成員之一夏芝，自爆曾遭前老闆性騷擾。（IG@acat0324）

台灣啦啦隊Luxygirls成員之一夏芝，自爆曾遭前老闆性騷擾。（IG@acat0324）

台灣啦啦隊Luxygirls成員之一夏芝。（IG@acat0324）

台灣啦啦隊Luxygirls成員之一夏芝。（IG@acat0324）