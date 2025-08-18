錦月如歌劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介+預告

《錦月如歌》陸劇改編自千山茶客小説《重生之女將星》。有長夜、馮舒雯作為編劇，蔣家駿為執導，由周也、丞磊領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。此劇演員方面陣容強勁，憑《雲之羽》大受好評的丞磊將首次擔任男主角，搭檔《為有暗香來》的周也女扮男裝，不知會擦出多少精彩火花呢！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

锦月如歌官方微博@Weibo

《錦月如歌》電視劇情大綱

為了家族爵位，禾氏長女禾晏（周也 飾）被迫假裝成身為嫡長子的堂哥「禾如非」。年少時，禾晏在賢昌館相識皇帝親封為「封雲將軍」的肖珏（丞磊 飾），後來想擺脫家族宿命，決心離開學館而投身戰場。多年後，禾晏終成「飛鴻將軍」衣錦還鄉，但因兄長何如非（白澍 飾）歸來而遭家族算計，縱使如此，禾晏歷經大難未死，重生後變換身份，以城門校尉之女禾晏的身份，女扮男裝到掖州從軍，矢志奪回屬於自己的所有，對抗朝中奸臣，同時扶助弱勢。

禾晏結識了石晉伯府四公子楚昭（張康樂 飾），並與肖珏再度相通，一起肩負保家衛國的重任，肖珏起初懷疑禾晏是內奸，屢次針對試探她，但禾晏以掖州衛第一的優異成績證明了自己的實力。二人聯手對付案件與戰役，成為默契十足的搭檔，經歷了孫家事件、季陽王女事件及潤都守城之戰後，他們幾次共渡患難，終於心意相通。

《錦月如歌》播出時間｜最新追劇日曆

《錦月如歌》電視劇幾時播? 《錦月如歌》一共有36集，由湖南衛視、騰訊視頻、芒果TV播放。今晚騰訊視頻、芒果TV 20：00起，會員首日更新4集，SVIP每日搶先看1集; 湖南衛視20：10起，金鷹獨播劇場播出。

>> 立即訂閱Disney +會員 << >> 訂閱年費可享86折優惠，每月低至$67.5 <<

锦月如歌官方微博@Weibo

《錦月如歌》演員人物關係圖

锦月如歌官方微博@Weibo

《錦月如歌》演員

周也 飾 禾晏

假扮嫡長子身份徵戰沙場，被稱為「飛鴻將軍」，但遭到家族算計，大難未死後用新身份生活，與肖珏並肩作戰

锦月如歌官方微博@Weibo

丞磊 飾 肖珏

將門肖家的次子，被封「封雲將軍」；年少時認識禾晏，對重生的禾晏產生懷疑，後來心動

锦月如歌官方微博@Weibo

張康樂 飾 楚昭

石晉伯府四公子；徐敬甫得意門生；擁有高超的造詣與才智

锦月如歌官方微博@Weibo

張淼怡 飾 宋陶陶

出身杏林世家，性情率真開朗，與程鯉素是歡喜冤家；喜歡研究毒，想寫出傳世醫書《毒物譜》