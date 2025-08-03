視帝嬌妻罕有曬性感泳衣美照盡騷誘人身材　一原因曾害怕着比堅尼

現年35歲的單文柔是2016年落選港姐，入行不久便被視帝陳展鵬極速私有化，兩人於2018年結婚， 婚後單文柔為老公誕下可愛女兒「小豬比」陳諾瑤（Quinta），一家三口生活美滿幸福。而且單文柔還成功把老公融化，昔日的酷爆視帝，如今變得風趣幽默，更成為大家公認的「愛妻號」、「好爸爸」。婚後生女後，單文柔淡出目前工作，專心相夫教女，過着幸福少奶奶的生活，不過隨著小朋友開始長大，單文柔開始重拾工作，於社交網發展她的事業。她亦會更新近況同大家分享生活點滴。

單文柔於2018年與TVB視帝陳展鵬結婚。（IG圖片）

二人婚後翌年誕下千金Quinta（小豬比），一家三口美滿幸福。(IG圖片)

單文柔近年積極經營其社交平台。（IG@smyphoebe）

今日單文柔於IG分享了一輯她身穿兩件頭泳衣的性感美照，發文寫道：「自從生完bb 之後 都唔好敢着Bikini 👙除非系出埠 心理上會好啲😝 當我預備緊啲水上用品去富國島嘅時候 無意中比我喺網上 發現呢個泰國小眾泳衣品牌 我比佢七彩繽紛顏色同線條 吸引到我 最重要望落去顯瘦 haha 平日著👙 着咗之後 要小心翼翼 又怕走光 着起上嚟冇咁自在呢件泳衣 着咗之後 好舒服 無論點跑 ，划艇 ，玩沙都唔會走位👍🏻 而且質地好舒服！我諗下一次去沙灘🏝️ 我應該會期待着泳衣🙂」。穿上泳衣的單文柔身材Fit爆，性感誘人。

單文柔泳衣靚相。(ig圖片)

單文柔泳衣靚相。(ig圖片)

單文柔泳衣靚相。(ig圖片)

單文柔泳衣靚相。(ig圖片)