薛家燕拒賣貼身衣物「胸圍size好難夾」　否認遭男友騙二億身家

陳彥行、黃夏蕙都有到場支持家燕姐。（陳順禎攝）

薛家燕今午透過《家燕媽媽慈善同樂日》出售四百多件新淨二手衫，收益將全數捐給莒光文化服務基金幫助基層家庭。現場所見，不少服裝約一百元左右，家燕姐接受訪問時表示花了幾個月整理衣服。「前日要運啲衫嚟，見到有啲衫好靚，我做嗰時成萬幾元，而家賣幾百，我又可以著返，所以拎走咗。（一年置裝費係幾多？）都廿幾三十萬，登台、飲宴啲衫都係特別訂造，但呢個係應該支出，人哋睇你表演，都想睇埋你啲衫。」

家燕姐話唔考慮賣貼身衣物。（陳順禎攝）

除了置裝費，家燕姐又花費租倉放置衣服，由於接近爆倉，所以才舉辦今次活動。家燕姐又透露「登基」裝、《食神》套裝早已被賣走。「之前有活動想我著《食神》套裝，我咪問人借返，仲著到！哈哈！」問到之後會否考慮拍賣貼身衣物或珠寶首飾，家燕姐表示：「胸圍唔會啦，大家啲size好難夾，絲襪都唔會啦。首飾我留畀新抱同仔女啦。」

吳君如媽媽冬嬸。（陳順禎攝）

現場十分好生意。（陳順禎攝）

而對於早前內地傳出被男友騙走二億身家，家燕姐表示得啖笑。「第一，我無二億，點呃？第二、如果真係畀男友呃，我今日嚟籌款救自己啦。連沈芝華都問我係咪畀人呃，佢話傳得好緊要。男友問我係咪有第二個男友，真係無嗰回事。」

家燕姐希望可以有20萬善款。（陳順禎攝）

另外，提到家英哥四度患癌，家燕姐表示對方向來樂觀，而放棄治療亦是不錯的選擇。「佢最近成日都唔喺香港，我又忙，有時間會約埋佢同阿姐食飯。」