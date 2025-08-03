何沛珈歎熱礦泥溫泉　化身「長腿擔當」滿身泥漿無阻美態

由薛家燕、冼靖峰、何沛珈、關楓馨、羅天宇和黃美棋擔任主持的《玩轉粵東粵北懶人包》由明晚（4 日）起播出，今輯節目將會「食盡粵東、玩轉粵北」，去勻汕尾、揭陽、普寧、清遠、韶關、花都等地，推介粵東粵北的最新旅遊情報。

由「至醒隊」的關楓馨（Fabi）、冼靖峰（Archie）、何沛珈（Roxanne）對戰「至叻隊」的黃美棋（Meiki）、羅天宇（Joey）,每集均為「皇太后」家燕姐安排不同的精彩行程，再由家燕姐選出最合心意的行程，制定出獨一無二的「玩轉粵東粵北懶人包」!

帶家燕姐玩轉粵東粵北。

家燕姐食字 gag 自 High 勁 Cute

明晚首播的第一集，「至叻隊」率先帶「皇太后」家燕姐品嚐潮汕地道特色菜，大歎象拔蚌粥、膏蟹粥、「潮汕生醃」等，對飲食相當講究的家燕姐，大讚象拔蚌粥謂：「食潮州粥呢仲要食埋個米，佢有個口感喺度。」另家燕姐品嚐又滑又鮮甜的巴浪魚飯，更不忘搞「食字 gag」自High一番：「好似我咁，幾滑喎。」

「至醒隊」則帶家燕姐欣賞舞獅表演，Archie、Roxanne 還識做地攙扶住家燕姐，氹到家燕姐勁開心。二人另外還帶了家燕姐開箱「盲盒餐廳」，菜式精美，獲家燕姐大讚：「我真係好欣賞你哋咁細心，選擇咁靚嘅菜式。」並邊說邊向二人大派飛吻！

家燕姐再現「食字 gag」。

品嚐潮汕地道特色菜。

Archie、Roxanne 攙扶家燕姐 氹到家燕姐勁開心。

「論盡王」Archie 連淥隻溫泉蛋都出事

四出奔波過後，第二集「至叻隊」將帶「皇太后」家燕姐及一眾主持入住梅州溫泉度假村，主持們還會落場大歎熱礦泥溫泉。期間何沛珈化身「長腿擔當」,大曬沾滿泥漿的長腿，但難得依然無阻美態、更多了一份喜感。至於黃美棋及羅天宇則搞笑地在泥礦裏暢泳，加上二人表情勁放，畫面搞笑。歎完熱礦泥溫泉後，兩隊鬥整「最完美溫泉蛋」，豈料出名論盡的 Archie，由於煮蛋時分了心，Roxanne 則掛住食粟米，結果變成「溫全熟蛋」，家燕姐見狀搞笑回應：「你哋一於就滾蛋啦!」

四位主持大歎熱礦泥溫泉。

滿身泥漿。

何沛珈化身「長腿擔當」!

何沛珈化身「長腿擔當」!