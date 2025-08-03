女神配對計劃｜葉蒨文陷情關爆喊　透露心底話對曾展望真實感情

TVB戀綜節目《女神配對計劃》進入大直路，玩完一輪遊戲之後，5位男嘉賓終於可以和李芷晴、葉蒨文、梁敏巧、關嘉敏同羅毓儀 5位女神同房過夜，而剩下的男嘉賓則被安排住同一間房。



梁敏巧真係好開心喎。（《女神配對計劃》截圖）

羅毓儀同Kris好襯！（《女神配對計劃》截圖）

曾展望追葉蒨文有優勢。（《女神配對計劃》截圖）

曾展望追葉蒨文有優勢。（《女神配對計劃》截圖）

李芷晴、葉蒨文、梁敏巧、關嘉敏同羅毓儀 5位和男嘉賓入到房後，發現房間的一張床被節目組移走。各人都有各人的解決方法，葉蒨文就讓曾展望穿着睡袋一同瞓床，其他則將床讓給女神，而林俊其在送出了自己設計的杯後，就贏得羅毓儀的允許與他同床。

真係睇見到覺得林澤謙（Him）和林堡熙（Eddie）好慘。（《女神配對計劃》截圖）

睡前，5位女神與閨密團傾心事。何泳芍提起葉蒨文和男嘉賓玩最後一個遊戲時流淚，葉蒨文就解釋從三個男嘉賓之中選擇讓他為難，透露了當時的心情。「我本身對GM嘅好感多過佢哋兩個好多，因為我本身唔係好識佢哋。但係我撳咗佢哋燈，都對佢哋有好感，然後佢哋兩個一直都好關心。玩完嗰個遊戲，阿謙都會扶我起身。佢都同我好有共鳴，幫我講好多我講唔出口嘅嘢，好似好了解我咁。」

真係睇見到覺得林澤謙（Him）和林堡熙（Eddie）好慘。（《女神配對計劃》截圖）

她續說，林堡熙（Eddie）也十分希望去了解她，讓她感受到誠意。「佢不斷俾呢個安全感我，跟住我就等GM去做呢啲嘢。就係因為我最有好感，最鍾意嘅，一路都冇做，側邊嗰兩個不斷俾我嘅嘢，然後我就覺得對嗰兩個好愧疚，然後最尾嗰三個都入咗嗰間房。Maggie睇住，好大壓大。」梁敏巧解釋，最令場面尷尬的是，林澤謙（Him）和林堡熙（Eddie）也看着葉蒨文和曾展望甜蜜互動。

真係睇見到覺得林澤謙（Him）和林堡熙（Eddie）好慘。（《女神配對計劃》截圖）

葉蒨文表示，鏡頭後她哭了起來，曾展望就安慰她：「你係咪覺得搞到人哋好唔開心，所以我好唔開心。跟住佢拍我膊頭，話：『我真係明。』跟住佢話佢都有呢個感覺：『你睇吓我哋幾襯。』」葉蒨文坦言，終於見到他有男子氣概的一面。

葉蒨文透露心底話。（《女神配對計劃》截圖）

林俊其成為上到羅毓儀張床！（《女神配對計劃》截圖）

林俊其成為上到羅毓儀張床！（《女神配對計劃》截圖）

睡前girls talk。（《女神配對計劃》截圖）