視后佘詩曼任代言5年號召力驚人　多人慕名而來美容品牌逆市擴充

美容品牌日前（2日）於金鐘一酒店廳舉行銅鑼灣及沙田旗艦店開幕禮，隆重宣布視后佘詩曼小姐擔任代言人，其即場首播全新一輯品牌廣告。典禮正式開始後，主持人森美首先為大家介紹Beauty Signature美御殿堂，逐邀董事長楊世禮先生上台致歡迎辭，分享廣告拍攝感言，廣告以紅色為主調，展現視后佘詩曼完美體態，逆齡肌膚輪廓，實證無懼歲月。

美容品牌日前（2日）於金鐘一酒店廳舉行銅鑼灣及沙田旗艦店開幕禮，隆重宣布視后佘詩曼小姐擔任代言人。 (公關提供)

主持人森美首先為大家介紹Beauty Signature美御殿堂，逐邀董事長楊世禮先生上台致歡迎辭。 (公關提供)

佘詩曼小姐已擔任品牌代言人5年，號召力驚人，很多客人因為佘詩曼小姐名聲慕名而來，令品牌能夠逆市創佳績及擴充。活動中，森美對品牌代言人佘詩曼進行了訪談，詢問她對廣告拍攝的感受。佘詩曼表示，這次拍攝讓她印象深刻，特別是需要挑戰性姿勢的鏡頭，雖然辛苦，但看到最終成果時的滿足感讓一切努力都值得。

視后佘詩曼號召力驚人 品牌逆市創佳績。 (公關提供)

左二：營運總裁麥迪民先生。左三：行政總裁楊穎儀小姐。右一：董事長楊世禮先生。 (公關提供)

森美接著詢問，過去五年擔任代言人的感受如何，佘詩曼坦言品牌對美容的專注和熱情讓她感到非常驚喜，除了出色的美容效果外，店內的環境與服務讓她每次都像回到家一樣，感受到溫暖，能夠全身放鬆，每一秒都是享受。當被問及她最近最喜歡的美容療程時，佘詩曼毫不猶豫地指出店內所有美容儀器都是世界頂尖，效果超卓，有些療程連奧運會運動團隊都選用，所以效果無容置疑，是每位男女士都適合體驗的療程。

羅天宇。 (公關提供)

鍾柔美。 (公關提供)

佘詩曼指店內所有美容儀器都是世界頂尖，效果超卓。 (公關提供)