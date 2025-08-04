鍾嘉欣與小朋友拍廣告被叫「嘉欣BB」甜入心　自爆險做怪獸家長

鍾嘉欣（Linda）與網上數學教育平台VIP THINK簽約成為代言人，日前為平台拍攝廣告，要與一大班小朋友合作，對三孩之母的嘉欣而言毫無難度，雙方相處融洽。拍攝廣告期間，有小朋友更叫她做「嘉欣BB」，哄得嘉欣「四萬咁口」，甜到入心！嘉欣氣質甜美，完全是溫柔媽媽的典範，但身為全職媽媽的她，卻自爆擔心有「怪獸家長」一面。

鍾嘉欣（Linda）日前為平台拍攝廣告。

嘉欣首次獲邀擔任代言人，品牌總裁李偉大讚嘉欣形象好：「嘉欣三個小朋友都好優秀，佢又學過育兒教育，喺香港家長之間有好口碑，好符合公司品牌。」嘉欣分享拍廣告趣事，她坦言曾於《星空下的仁醫》與小朋友合作，認為只要給予足夠安全感，小朋友就會好聽話，她說：「好鍾意同小朋友拍嘢，因為佢哋嘅好奇心同簡單思想令到我好開心，一啲都唔覺得辛苦。」嘉欣坦言平時既要留意子女學業，並要做司機載小朋友出入，用了網上教育平台後幫她減輕負擔，更開心有機會擔任代言人。

學習隨緣忌跟風

跟大班小朋友合作，在工作過程中會否掛念三個仔女？嘉欣直言：「無時無刻都掛住！當成日見面嘅時候會想有私人時間，但係一唔見面就會好掛住佢哋。」問到現實中的嘉欣在子女面前是甚麼角色？她自爆「其實我都擔心有少少怪獸家長一面」，嘉欣解釋不自覺會受社會風氣影響，使她出現「怪獸」一面，故她常常提醒自己要隨緣：「科技發達好易見到其他家長做咩，我會想跟從，所以成日提自己唔好咁，要搵適合小朋友嘅嘢，而非跟風，更要學習隨緣。」嘉欣提到，除了重視三子女學業外，也希望培養他們的人品。

嘉欣坦言平時既要留意子女學業，並要做司機載小朋友出入，用了網上教育平台後幫她減輕負擔，更開心有機會擔任代言人。

嘉欣育有大女Kelly、二仔Jared、孻女Anika，問到三子女最難應付的地方，嘉欣形容Kelly最乖巧、二仔經常愛找捷徑、孻女最聰明，在家姐哥哥影響之下，孻女性格越來越狂野不怕羞，「有時仲大膽得濟！」另外，原來嘉欣最想仔女學廣東話：「大女同二仔都好抗拒學廣東話，不過家姐拍完廣告後對中文產生興趣，日日有講，反而二仔仲係好抗拒。」嘉欣坦言後悔沒有在成長過程中100%用廣東話與大女及二仔交流，所以孻女出世後，嘉欣決定100%的時間跟她講廣東話，所以孻女識講中文，令嘉欣沒有白費一番苦心。

嘉欣首次獲邀擔任代言人。

小孩染病必崩潰

嘉欣再分享育兒趣事，她稱湊細路時，最崩潰是三個仔女一齊叫喚她。在加拿大的時候，嘉欣要自己打點生活大小事，非常忙碌，另一件最辛苦的事是小朋友生病，使她十分頭痛，「屋企一個小朋友病，之後三個小朋友都病，再感染埋家長，我病住仲要照顧小朋友，係最崩潰嘅時候。」