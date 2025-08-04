龔嘉欣爆6年前曾「生蛇」死頂照返工　正向面對逆境：我唔喊㗎

龔嘉欣入行17年，獲提名多次，去年終於榮獲「視后」最佳女主角寶座。這個遲來的「視后」實在來得不易。大家可能只睇到龔嘉欣榮升「視后」這個成果，但又對她在演藝路上付出的努力又知道多少呢？原來早年她在內地拍劇時，曾遭遇「生蛇」侵擾，但因為工作繁忙和拍攝進度壓力，最後只好「死頂」，最終更差些延誤就醫留下後遺症。



龔嘉欣首奪視后！（截圖）

龔嘉欣在《萬千星輝頒獎典禮2020》上獲得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「最受歡迎電視女角色」。（資料圖片）

早前龔嘉欣接受《香港01》訪問時，就回憶起約6年前「生蛇」的情況。「係咪呀？收得好密？因為嗰時係喺內地拍旅遊節目嘅時候，嗰時喺戶外以為俾嘢咬，因為只係一啲比較密啲嘅紅點，就冇為意。後來發現會甩皮，含膿，先至知係非一般嘅問題。啲人成日話生蛇係唔同原因，唔夠休息，壓力，但係唔會搵到個主因係咩，但係只可以自己搵放鬆壓力嘅方法，或者打預防針。」

龔嘉欣透露「生蛇」經歷。（林迅景 攝）

拍攝劇集《殺手》時，龔嘉欣已經周身傷。（IG@kungkaty）

她表示，當年發現自己「生蛇」時，已經相隔了3，4日，亦即是過了最佳治療期。「變咗之後好返後遺症比較長，神經都會持續咁痛。原來真係冇誇張，經歷過之後，真係會好似被針拮，俾打火機燒一樣。」

龔嘉欣透露「生蛇」經歷。（林迅景 攝）

她續說，當時的情況：「初頭梗係唔驚啦，因為未生過。我都算係比較忍得嘅人，但係都忍唔住會搲到流晒血先停到，變咗用痛掩蓋到個痕。個傷口係有紅點，甩皮，流晒血，好密集嘅，神經痛。（一路拍節目？）都係咁㗎啦，我發燒都係一路咁返工，一定有影響，加埋我發燒，個人真係好攰，但係冇辦法，做嘢就係咁。打完支退燒針又係咁返工，聯針之後第二日又係咁返工，慣咗啦。」還好，製作組知道她「生蛇」後，非常關心她的身份狀況和照顧她。

龔嘉欣透露「生蛇」經歷。（林迅景 攝）

過程中，有否埋怨自己：「點解要咁辛苦？」她反言，覺得這是給她挑戰極限的機會，十分正面，說道：「我覺得係勁！可以挑戰自己，又可以訓練自己瞓得好少，因為我平均只係瞓5至6個鐘，又會瞓得好好。我覺得冇咁多年嚟訓練，我冇而家咁強。」

龔嘉欣透露「生蛇」經歷。（林迅景 攝）

龔嘉欣。（《盛裝舞步愛作戰》劇照）

龔嘉欣「通渠師傅」，估唔到Katy都幾捱得，女漢子嚟。（TVB圖片）

她續說：「我唔喊㗎，我真係唔喊。我喊係會因為人哋嘅時候，可能係人哋生咗BB。好少係傷心喊。我覺得每份工都係辛苦，唔淨係呢份工，但係我成日都覺得永遠都咁順自己心意，都唔係一件好事。係一個永遠嘅成長，如果我永遠都咁一帆風順，我就成長唔到。就係因為我有呢啲經歷，所以先有今日嘅我。我覺得對比好多人，我已經超級幸運，呢個我都成日講，唔係所有嘢都係理所當然。」

就正如人們常說的：「努力咗唔一定成功，但係唔努力一定唔會成功。」龔嘉欣這份拼搏精神，正是她從默默無聞到榮登「視后」的關鍵。

龔嘉欣已入行17年，去年終於憑《企業強人》方芳一角獲頒TVB「最佳女主角」，成為「視后」。（林迅景 攝）

龔嘉欣。(截圖)

35歲的龔嘉欣其實入行已經17年，都拍攝過不少劇集代表作。（IG圖片）