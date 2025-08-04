TysonYoshi被指虛構癌症Fans故事　反擊ProdiG：從來唔攞人命講笑

近日Tyson Yoshi與曾合作的獨立歌手ProdiG發生罵戰，事緣ProdiG突然拍片向Tyson Yoshi挑機，Rap詞「字字珠璣」包括：「我話想要晒所有錢住喺複式要埋你部車。勸你嗰位KOL friend快啲收手，咪搞咁多飛機，咪再懶Hip-Hop，嗰個Tyson Yoshi只係一隻跟風狗。蛇鼠一窩得個樣，冇乜家教，學吓禮儀先。娛樂圈只有一個字，就係X，等我大聲講你知。」

ProdiG突然連環發炮，力數Tyson Yoshi幾宗罪。（IG@_prodig_）

ProdiG突發文稱：「嗰個Tyson Yoshi只係一隻跟風狗。蛇鼠一窩得個樣，冇乜家教，學吓禮儀先。」（IG@_prodig_）

而一日後ProdiG用了《Growing Up》做背景音樂，在IG再發文補充指這是當初幫Tyson作曲填詞寫第一首廣東話歌，惟對方為自己利益將兩個人的歌變成Solo版本，他續說：「仲諗埋啲戇X故仔呃你班戇X fans話係幫啲癌症小朋友寫嘅歌，歡迎你哋班傻X繼續做戇X，信埋呢啲戇X故仔。」ProdiG又轟：「我就係唔X鍾意你Tyson Yoshi咁X假，喺度利用自己嘅身份同價值去同PR講唔想見到某啲artist，壓榨其他artists，其他人要幫你含X，我ProdiG唔X會！」

ProdiG力數Tyson，指他虛構為患癌小朋友寫歌的故事來欺騙戇X Fans，又用自己身份向PR壓榨其他藝人等等。（IG@_prodig_）

針對ProdiG的三點言論，Tyson Yoshi逐項還擊，先講合作歌變Solo歌，他解釋：「當年《Growing Up》我係留空首歌嘅，第2段邀請佢參與，但係佢寫出嚟嘅旋律歌詞並未達到我心目中嘅要求，所以最後我決定自己完成作品並且發佈。」而對於作癌症小朋友故事呃Fans，Tyson就貼出對話圖以及黑白探病照，香港兒童醫院的兒科醫生曾dm Tyson，指有位患癌的小女孩生命正倒數中，而她是Tyson的超級Fans、希望臨終前見到Tyson，因此該醫生希望Tyson可以以線上等方式跟她見面，完成她的小心願。

Tyson Yoshi逐點還擊ProdiG的指控。（資料圖片）

Tyson貼出一張兒童醫院醫生請他探望患癌小孩的對話圖。（IG@tysonyoshi）

除了病房中的合照外，Tyson其實曾在演唱會上講過這件事，講出與小Fans見面的情況，期間落淚表示：「其實佢已經走咗㗎喇，呢個小朋友，咁跟住我覺得，其實我一路都係做緊我自己嘅音樂啫，我冇諗過原來我係會成為人哋一個臨走之前想見嘅人。」他又在IG Story重申：「所講緊嘅係《If I Die Tonight》嘅故事，並唔係《Growing Up》，我從來唔攞人命開玩笑，個小朋友已經走咗，請你尊重。」

Tyson與已故患癌小Fans的合照。（IG@tysonyoshi）

Fans貼出Tyson Yoshi幾年前在演唱會上講患癌小Fans的片段佐證，其後Tyson亦有轉發有關片段。（IG@tysonyoshi）

至於被指向PR表明不想見到某些Artist、於公關活動打壓其他藝人，Tyson就說：「小弟沒有咁嘅膽量亦都冇咁嘅權力去阻止任何人參與活動，小弟參與活動只有一個目的，就係賺錢，有客戶用我已經好感恩，何德何能控制品牌或者活動公關用人準則…」