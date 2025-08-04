MC張天賦專訪｜自認惹火易焫著人　宣洩情緒靠兜風拒轉牛角尖

一講食，全日做了11個訪問的MC都即時醒晒。（葉志明攝）

新專輯以《Sweet & Sour》為名，MC張天賦解釋是過去一年悲喜參半，嘴饞的他想到了咕嚕肉，為了顯得高貴一點，最終選用了《Sweet & Sour》，當中的酸，是MC入行後，慢慢學會了在「苦」發生前已消化了。如果用一種食物形容張天賦，他說自己會是一碗極熱辣的拉麵。「我鍾意食辣、同埋我好惹火以及好刺激到你嘅人，而呢碗拉麵湯底好濃郁，即係肥！哈哈！」講「激」，MC認為過往的態度一定最易焫著別人，再加上個人十分「跳」，所以一焫即著。

《東邪》的這個MV其實其非正式版本，MC 解釋因當初公司無計劃plug此曲，但眼見樂迷反應不錯，或者之後會有正式版MV。

在市道低迷下，能保持一年一專輯確實不易，MC說如果不考慮成本的話，想要做一全R&B專輯。「製作班底⋯⋯如果可以，希望有湯令山，我啱啱加入公司，佢喺周年晚會上表演，玩嘅舊派R &B，我係覺得好『中』，同埋佢把聲真係好啱呢個曲風，同埋佢真係好有才華；另一位係Gordon Flanders ，佢又係十分犀利，當時嘅《花海》我無令佢變成好hit嘅作品，我係有唔開心 ； 再嚟就係演唱會嘅樂手，佢哋絕對有能力展示實力。」

2023年，MC首踏紅館，但當時他騷前壓力大到失眠，騷後亦帶感聲音好像已不在狀態。

作品hit與否，最終直接反映在樂壇成績表上，像揉合R&B、中國風的《老派約會之必要》，MC也曾有一定的期待，但最終在樂壇成績表上表現一般，問到至今是否仍耿耿於懷，他先望一望工作人員：「我可以講幾真？」到最後交出一個頗為官方的答案：「成績⋯⋯我覺得係睇你將把尺放邊，譬如一首歌我唔能夠喺頒獎禮拎好成績，唔代表佢係差嘅作品、唔代表無獎就抹煞音樂人嘅努力，無成績當然我會唔開心，但見到大家努力做好件事，大家感受到作品嘅訊息時，我又會覺得好似唔需要睇得咁重。」新碟中的《東邪》充滿了古曲風，MC自己也預計不到樂迷會如此喜愛，甚至有跌眼鏡感覺。「又唔係覺得大家會唔buy，而係我以為《目擊者》討論度會高啲。」

MC話由起身一刻已經要同自己講「I’m okay」⋯⋯（葉志明攝）

專輯中的《I’m okay》是MC首次填詞的作品，拍晒心口要填詞的他，最終在錄音室邊錄邊改，《I’m okay》的創作概念源於Joker的笑容，其中一句歌詞「Put a smile on my face and I know that I’ll be okay」可解作為強顏歡笑，MC說自己一日會對自己說無數次I’m okay。「我會sence到自己幾時唔開心，可能會去兜風、食嘢、睇戲去釋放啲唔開心，我唔係會轉牛角尖嘅人，我會知要點解決問題，但情緒嚟會先處理情緒。」MC說曾經轉牛角尖，但因為並不好受，所以每次feel對不妥時會即時「轉彎」走人，但他每次有問題時，都會選擇自行解決。「一旦我要搵人就好嚴重，紅館嗰時，呢啲係我解決唔到嘅心結，要有經驗先幫到我，因為我覺得唱歌係最重要，當時係『無音樂就咩都無晒』嘅感覺。」

試過橫掃頒獎禮，但當中亦試過有耿耿於懷。（資料圖片）

MC有位相識多年的好兄弟，但他表示因為身份、尊嚴等問題，有煩惱時反而會向Hi-Bye朋友傾訴。「可能你只係想要宣洩渠道，但你唔想佢太care。例如你病咗，你未必會同媽咪講，因為會怕佢講好多嘢⋯⋯」他承認在某方面是揀擇，但更多的是其實自己早有想法，只需要一個支持。「我要自己有個人喺度，我唔係要解決問題。」