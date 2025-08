MC張天賦專訪｜自認惹火易焫著人　宣洩情緒靠兜風拒轉牛角尖

一講食,全日做了11個訪問的MC都即時醒晒。(葉志明攝)

新專輯以《Sweet & Sour》為名,MC張天賦解釋是過去一年悲喜參半,嘴饞的他想到了咕嚕肉,為了顯得高貴一點,最終選用了《Sweet & Sour》,當中的酸,是MC入行後,慢慢學會了在「苦」發生前已消化了。如果用一種食物形容張天賦,他說自己會是一碗極熱辣的拉麵。「我鍾意食辣、同埋我好惹火以及好刺激到你嘅人,而呢碗拉麵湯底好濃郁,即係肥!哈哈!」講「激」,MC認為過往的態度一定最易焫著別人,再加上個人十分「跳」,所以一焫即著。

《東邪》的這個MV其實其非正式版本,MC 解釋因當初公司無計劃plug此曲,但眼見樂迷反應不錯,或者之後會有正式版MV。

在市道低迷下,能保持一年一專輯確實不易,MC說如果不考慮成本的話,想要做一全R&B專輯。「製作班底⋯⋯如果可以,希望有湯令山,我啱啱加入公司,佢喺周年晚會上表演,玩嘅舊派R &B,我係覺得好『中』,同埋佢把聲真係好啱呢個曲風,同埋佢真係好有才華;另一位係Gordon Flanders ,佢又係十分犀利,當時嘅《花海》我無令佢變成好hit嘅作品,我係有唔開心 ; 再嚟就係演唱會嘅樂手,佢哋絕對有能力展示實力。」

2023年,MC首踏紅館,但當時他騷前壓力大到失眠,騷後亦帶感聲音好像已不在狀態。

作品hit與否,最終直接反映在樂壇成績表上,像揉合R&B、中國風的《老派約會之必要》,MC也曾有一定的期待,但最終在樂壇成績表上表現一般,問到至今是否仍耿耿於懷,他先望一望工作人員:「我可以講幾真?」到最後交出一個頗為官方的答案:「成績⋯⋯我覺得係睇你將把尺放邊,譬如一首歌我唔能夠喺頒獎禮拎好成績,唔代表佢係差嘅作品、唔代表無獎就抹煞音樂人嘅努力,無成績當然我會唔開心,但見到大家努力做好件事,大家感受到作品嘅訊息時,我又會覺得好似唔需要睇得咁重。」新碟中的《東邪》充滿了古曲風,MC自己也預計不到樂迷會如此喜愛,甚至有跌眼鏡感覺。「又唔係覺得大家會唔buy,而係我以為《目擊者》討論度會高啲。」

MC話由起身一刻已經要同自己講「I’m okay」⋯⋯(葉志明攝)

專輯中的《I’m okay》是MC首次填詞的作品,拍晒心口要填詞的他,最終在錄音室邊錄邊改,《I’m okay》的創作概念源於Joker的笑容,其中一句歌詞「Put a smile on my face and I know that I’ll be okay」可解作為強顏歡笑,MC說自己一日會對自己說無數次I’m okay。「我會sence到自己幾時唔開心,可能會去兜風、食嘢、睇戲去釋放啲唔開心,我唔係會轉牛角尖嘅人,我會知要點解決問題,但情緒嚟會先處理情緒。」MC說曾經轉牛角尖,但因為並不好受,所以每次feel對不妥時會即時「轉彎」走人,但他每次有問題時,都會選擇自行解決。「一旦我要搵人就好嚴重,紅館嗰時,呢啲係我解決唔到嘅心結,要有經驗先幫到我,因為我覺得唱歌係最重要,當時係『無音樂就咩都無晒』嘅感覺。」

試過橫掃頒獎禮,但當中亦試過有耿耿於懷。(資料圖片)

MC有位相識多年的好兄弟,但他表示因為身份、尊嚴等問題,有煩惱時反而會向Hi-Bye朋友傾訴。「可能你只係想要宣洩渠道,但你唔想佢太care。例如你病咗,你未必會同媽咪講,因為會怕佢講好多嘢⋯⋯」他承認在某方面是揀擇,但更多的是其實自己早有想法,只需要一個支持。「我要自己有個人喺度,我唔係要解決問題。」