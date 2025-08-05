Lolly Talk登上日本大型偶像祭TIF　涉谷地標CD舖特設LT唱片專櫃

香港女團Lolly Talk近日獲邀到日本，參加大型偶像音樂祭TIF「Tokyo Idol Festival」，先後唱出《三分甜》、日文版《二人限定故事》、《七姊妹星團》、《六度相隔理論》等歌曲，期間更與其他亞洲偶像團體同台表演，現場也有不少粉絲為她們舉起毛巾、應援扇、公仔等等，而Sinnie（吳倩怡）與阿蛋（黃詠霖）亦相當識做，講了一大段日文與當地的Fans打招呼。

Lolly Talk成功衝出香港，發上日本舞台與其他亞洲偶像團體同台表演。（IG@10.09.c）

香港女團Lolly Talk近日獲邀到日本，參加大型偶像音樂祭TIF「Tokyo Idol Festival」！（TIF直播截圖）

Lolly Talk先後唱出《三分甜》、日文版《二人限定故事》、《七姊妹星團》、《六度相隔理論》等歌曲。（IG@lolly.talk）

8位在台上表示今次日本之行除了食拉麵，還想食壽喜燒，又在日本便利店大掃貨。（IG@yokhyo_）

Sinnie以日文向當地觀眾打招呼。（TIF直播截圖）

阿蛋講了一大段日文，大曬日本語能力。（TIF直播截圖）

此外，日本東京涉谷的Tower Records唱片店一向是地標，今年適逢30周年，官方數個月前已在7樓設有「香港音市」，介紹了多張2025年必聽的香港唱片；而今次Lolly Talk在TIF前亦有去Tower Records出席快閃活動，唱片店更設有專櫃發售她們的《10+1》專輯，並以手寫日文字介紹她們，形容Lolly Talk為「將出演TIF 2025之超注目Idol」、「就如棒棒糖一樣甜美可愛的8人」等等。

Lolly Talk在TIF前亦有去Tower Records出席快閃活動。（IG@tower_shibuya）

有香港Fans專程飛日本支持她們。（IG@tower_shibuya）

Tower Records唱片店更設有專櫃發售她們的《10+1》專輯。（IG@tower_shibuya）

而Tower Records涉谷店也在官方社交平台罕有地以中文出Post介紹Lolly Talk，呼籲Fans「快來一睹可愛又甜美的 Lollipop 女孩們的風采吧🍭🔥」

Tower Records唱片店以手寫日文字介紹她們，形容Lolly Talk為「將出演TIF 2025之超注目Idol」、「就如棒棒糖一樣甜美可愛的8人」等等。（Threads@tower_shibuya）