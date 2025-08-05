素海霖集資出寫真「寧蝕不出」　推參觀拍攝現場︰有權揀咩裝束

首位到日本拍攝AV的香港女優素海霖（繪麗奈），最近正忙於首本寫真的集資工作，事實上今次寫真早在上月已在日本進行拍攝，實行「先自資，後募集」形式製作，如果不達標寧願擱置所有前期工作，報廢也不想影響質素︰「不達標寧蝕不出！」而值得高興是宣布推出集資計劃首一小時，已達標30%，到最近更達標超過50%，成績理想，而今次計劃更加獻新猶，只要參與其中一個集資計劃，就有機會親身到寫真拍攝現場，目擊拍攝過程，機會難得。



今次寫真早在上月已在日本進行拍攝，實行「先自資，後募集」形式製作，如果不達標寧願擱置所有前期工作，報廢也不想影響質素。（繪麗奈＠IG）

今次的集資活動只舉行了數天，便已達標50%，尚餘20多日應該問題不大吧！素海霖接受《香港01》訪問時，就不敢掉以輕心。「信心一半一半啦，仲有時間相信最終會達標的，不過我還是堅持不達標寧蝕不出，以保障寫真的質素。」

集資計劃推出數日便達標50%。（繪麗奈＠IG）

今次集資計劃有多個選擇畀大家揀，最平$138就可獲3枚「生寫真」都可以。（繪麗奈＠IG）

談到今次集資計劃有多個選擇畀大家揀，最平$138就可獲3枚「生寫真」（未經任何修改的原圖），最貴有兩款，分別是$7335有15本寫真及現場參加券，另一款是$7799，包16本寫真、唇卡、20秒影片、Tee之外，同樣可以到現場參觀拍攝過程，這是過去推出寫真的朋友都未做過的。

繪麗奈（素海霖）早前舉行相及畫展，質素已達寫真水平。（葉志明 攝）

+ 4

素海霖表示︰「其實全本寫真有九成內容已在日本拍攝完成，剩餘少部分會在香港拍攝，屆時有參與指定集資計劃的，可以到現場參觀。」雖然參觀者不可在現拍攝，但事後會獲發放影片及合照時段。除了可以參觀拍攝過程，凡購買一本寫真的朋友，都立即擁有一票，可投選最後一個寫真造型會著甚麼，大家都有決定權。對素海霖而言，有人參觀拍攝都有點緊張︰「今次都係我第一次性感於大家面前，都有點緊張。」