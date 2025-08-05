Viu 8月韓劇丨宋承憲嚴正化二度合作　姜虎東領軍再戰密室逃脫

暑氣正盛，宅在家中享受一場場精彩的劇集盛宴無疑是放鬆身心的絕佳方式！無論是熱血沸騰的奇幻冒險，還是細膩動人的愛情故事，抑或充滿歡笑的喜劇日常，Viu已經為廣大劇迷準備好豐富的精神食糧，以下帶你解鎖那些不容錯過的熱門劇集，讓你的8月假期過得充實又愜意。

韓劇《初次，為了愛》逢星期一、二深夜上架

由廉晶雅、朴海俊和金旻奎主演的全新家庭韓劇《初次，為了愛》剛於8月4日上架，該劇講述性格單純樸實的單親媽媽李智安（廉晶雅飾）與模範醫學生女兒李孝利（崔允智飾）搬到鄉下小鎮後，生活發生了翻天覆地的變化！兩人被古怪卻又熱心的村民包圍，孝利更重遇初戀情人柳正錫（朴海俊飾）！母女之間的緊張關係也逐漸升溫，由此迎來人生第二幕。

《初次，為了愛》 集結家庭、愛情、生活題材於一身，近日女主角廉晶雅也在訪問中劇透：「這部作品擁有很多元素，從自然的日常演技，到情感戲、浪漫戲，以及母女之間的愛等，能夠在一部劇集中展現這麼多層次，對演員來說是非常難得的機會。」正如她所說，劇中她將和朴海俊上演中年愛情故事，兩人時隔多年在鄉間重逢，埋藏多年的情感重新浮現；朴海俊亦有望承接前作，延續成熟暖男戲路！

由廉晶雅、朴海俊和金旻奎主演的全新家庭韓劇的《初次，為了愛》， 集結家庭、愛情、生活題材於一身。

韓劇《金子般我的明星》 8月18日首播，逢星期一、二晚10時20分上架

由嚴正化和宋承憲主演的全新愛情喜劇《金子般我的明星》講述頂級韓流女王林世拉（嚴正化飾）在全盛時期突然遭遇事故失憶，25年後她也從青春偶像變成中年過氣藝人！儘管失去記憶，她仍堅持回歸演藝圈，期間遇上熱血又有點固執的基層公務員（宋承憲飾），兩人在碰撞中發展出一段意外的浪漫愛情！

《金子般我的明星》以演藝圈為背景，當中夾雜喜劇、夢想、愛情等人生議題，劇情笑中帶淚；劇中也融入了大量90年代的韓流文化和造型元素，有望打造出懷舊且超現實的全新敘事氛圍！該劇也是宋承憲和嚴正化繼電影《Miss Wife》後，時隔十年再度共演的作品，除了韓流男神和頂流女星的二度合作，還有正在冒起、女團IVE成員張員瑛的胞姊張多皒參演，自然拉高了觀眾的期待值！

由嚴正化和宋承憲主演的全新愛情喜劇《金子般我的明星》講述頂級韓流女王林世拉（嚴正化飾）在全盛時期突然遭遇事故失憶，25年後她也從青春偶像變成中年過氣藝人，遇上熱血又有點固執的基層公務員（宋承憲飾）。

韓劇《華麗的日子》 8月9日首播

由丁一宇、鄭仁仙和尹賢旻主演的《華麗的日子》是一部描繪三代人、因各自的「燦爛時光」而交織相遇的家庭情感周末劇。李志赫（丁一宇飾）是一位事業愛情兩得意的建築公司代理，可是他卻在人生最高光輝的時刻遇到過去的情感創傷；池恩悟（鄭仁仙飾）則是咖啡廳經理兼室內設計師，儘管生活不如人意，但她始終守候在志赫身邊，二人克服各種試煉，迎接未來每個華麗的日子。

《華麗的日子》描寫了家庭中不同世代的真實矛盾，引發觀眾共鳴；丁一宇也指出，該劇的最大魅力就是貼地，他認為劇中角色雖然平凡卻又非常特別，會讓觀眾覺得「這就是我啊」；他也自爆為了新劇刻意減重5公斤，以貼近角色高冷敏感的形象。

由丁一宇、鄭仁仙和尹賢旻主演的《華麗的日子》是一部描繪三代人、因各自的「燦爛時光」而交織相遇的家庭情感周末劇。

韓劇《清潭國際高等學校 2》 已全套上架

懸疑校園韓劇《清潭國際高等學校2》講述出身貧寒的金惠仁（李恩泉飾）某天意外目擊清潭國際高等學校學生金海仁（張星允飾）墜樓，為了逆轉人生，她以沉默為籌碼與校方達成協議，以換取入讀這所貴族學校的機會。可是惠仁入學後卻面臨各種危機與校園霸凌，甚至成為校園女王白濟娜（Yeri飾）的眼中釘！當她好不容易找到自己的生存方式，第二宗命案卻又發生——白濟娜的前閨密吳時恩（韓多率飾）在惠仁眼前墜樓，她又再次成為案件的唯一目擊者！

在第二季中，惠仁與白濟娜關係漸佳，她更成功躋身校內權力核心「鑽石 6」！原想擺脫貧窮的惠仁漸漸不再被權力與名利迷惑，最終更試圖矯正是非！到底誰是兩宗命案的真兇？白濟娜的訂婚對象車鎮旭（金旻奎飾）又是否策劃着不為人知的計劃？觀眾可以到Viu足本重溫《清潭國際高等學校2》。

懸疑校園韓劇《清潭國際高等學校2》講述出身貧寒的金惠仁（李恩泉飾）某天意外目擊清潭國際高等學校學生金海仁（張星允飾）墜樓，為了逆轉人生，她以沉默為籌碼與校方達成協議，以換取入讀這所貴族學校的機會。

韓綜《真正不錯的人》 逢星期日上架

全新韓國戀綜《真正不錯的人》由明星們化為「金牌介紹人」，通過他們的人品認證，真心地推薦自己的好友進行戀愛配對！

與一般戀愛真人秀不同，《真正不錯的人》是以藝人及其好友為主線，展現與別不同的心動和趣味。其中金牌介紹人包括曹世鎬、姜素拉、金南熙、許英智、李美珠、池藝恩等，他們不僅安排了「真正不錯的朋友」見面，還通過近距離觀察提供意見；八位好友亦即將在節目亮相，當中有人被指長得像金宇彬、翻版雪炫，讓人倍感期待！

由明星們化為「金牌介紹人」，通過他們的人品認證，真心地推薦自己的好友進行戀愛配對！

韓綜《大逃脫：The Story》 逢星期三上架

《大逃殺》系列載譽歸來！全新一輯《大逃脫：The Story》繼續由姜虎東領軍，六位成員被困在精心設計的密室中，每個密室都有其獨特的主題及秘密挑戰。成員們為了逃脫，需要克服各自的恐懼和弱點，齊心協力揭開每個密室的謎題！

《大逃脫：The Story》由三位元老成員姜虎東、柳炳宰和金東炫，帶領三位全新成員高庚杓、呂珍九及伯賢參與各種挑戰，隨著擴展的規模和新逃亡者的加入，節目內容將更加豐富。

全新一輯《大逃脫：The Story》繼續由姜虎東領軍，六位成員被困在精心設計的密室中，每個密室都有其獨特的主題及秘密挑戰。成員們為了逃脫，需要克服各自的恐懼和弱點。

陸劇《凡人修仙傳》 1時上架

話題仙劍陸劇《凡人修仙傳》講述資質平庸的山村窮小子韓立（楊洋飾）因家中欠債被迫參加七玄門的選拔，意外被墨居仁墨大夫（金士傑飾）收留學習《長春功》；然而他很快便發現墨大夫心懷叵測，意圖奪舍自己的身體！韓立憑藉智慧和謹慎，利用神秘的小綠瓶反殺墨大夫，正式踏上修仙之路，此後他在修仙界不斷成長，逐漸從一個平凡的修仙者成長為一方霸主，期間還與南宮婉（金晨飾）漸生情愫，最終結為道侶、共赴仙途的故事。

《凡人修仙傳》開播以來廣受亞洲各地觀眾歡迎，不少觀眾被劇中獨特的「凡人流」設定吸引！與傳統仙俠劇不同，《凡人修仙傳》主角韓立是一個資質平庸的普通人，他沒有天生的光環和強大的背景，而是通過自身的努力和智慧逐步成長！這種設定更讓觀眾產生共鳴，彷彿看到自己在修仙世界中的奮鬥。此外，男主楊洋暌違兩年推出新作，據悉現年33歲的他為了演繹少年韓立，開拍前後不斷跑步加操，最後整整瘦下7公斤，讓原本的高顏值再登巔峰！網民亦大讚他的演技大有進步，指他完美演繹了角色低調謹慎但又充滿智慧，能夠在複雜的修仙界中保持清醒，為角色增添了層次感。

《凡人修仙傳》開播以來廣受亞洲各地觀眾歡迎，不少觀眾被劇中獨特的「凡人流」設定吸引！與傳統仙俠劇不同，《凡人修仙傳》主角韓立是一個資質平庸的普通人，他沒有天生的光環和強大的背景，而是通過自身的努力和智慧逐步成長！

陸劇《逆愛》 逢星期一、二晚8時上架

年度爆紅BL陸劇《逆襲》講述吳所畏（梓渝飾）得悉前女友劈腿富二代池騁（田栩寧飾）後憤而決定報復，他誓要把池騁追到手再甩掉！沒想到過程中兩人漸漸沉船，吳所畏更被拗攣，愛火持續升溫！

正所謂有多甜就有多虐！近日劇情發展到池騁的前度汪碩回歸，他故意挑釁吳所畏查看自己和池騁的過去；吳所畏回家後試探池騁，對方表示願意趕走汪碩，吳所畏表面上雖裝作不在意，但是當他看到池騁、汪碩和郭城宇過往旅遊的影片，心中不禁吃醋！此時他遇上汪碩的哥哥，主動提出一起練拳，這讓池騁非常妒忌；吳所畏看到池騁和汪碩一起離開，也坐在雨中生氣，最後汪碩哥哥為吳撐傘遮雨⋯⋯吳所畏、池騁和汪碩之間的感情糾葛充滿了試探和吃醋，到底他們最終情歸何處？就要死守八月尾的大結局了。