26歲女偶像同公司「翻臉」大爆料　曾被指「中邪」遭鎖酒店驅魔

憑古裝劇《傳聞中的陳芊芊》走紅的趙露思，近日終於忍不住與經紀公司「銀河酷娛」撕破臉，在微博發貼文直指遭到多項不公平對待，包括遭剝奪工作室營運權、解散其團隊，甚至乎要她承擔在生病期間未能履行的工作賠償，高達205萬人民幣等，事件引起不少關注，成為熱門話題。

趙露思去年底生病引起關注。（趙露思微博圖片）

在貼文中直言「我不幹了」的趙露思似乎已經豁出去了，在近日的直播中，她就自爆在去年拍攝新劇《戀人》期間突發重病，出現癱瘓、失語等症狀，一度需要坐輪椅行動。而在這段生病期間，經紀公司並未第一時間將她送醫院治療，反而認為她是「中邪」了，所以要找大師來驅魔，她表示：「不帶我去看病，把我鎖在酒店給我驅魔，找大師來給我算，說是有人給我下蠱。」還透露當時父母目睹這一切情況都崩潰大哭，形容這一件事情好像一部短劇內容。

趙露思生病期間走路都沒有力氣。（微博圖片）

趙露思直播。（微博圖片）

在生病期間她的父母曾心疼她而痛哭，趙爸爸更為了她而暫停工作，陪她前往甘孜療養，所幸有父母及朋友的悉心照料，支撐着她走出低潮。而趙露思此次公開與經紀公司「翻臉」，被外界解讀為是想解約，但據指她與經紀公司還有4年的合約，若單方面解約，違約金預估高達4億人民幣，相當之高。