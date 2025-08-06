方大同紀念長椅安放倫敦公園　TVB前財經主播懷緬：遠方的您可好

音樂才子方大同對抗病魔5年，於今年2月安詳離世，終年41歲。為悼念方大同，有英國樂迷籌集資金，在倫敦Victoria Embankment Garden安放方大同的紀念長椅，前TVB財經主播林小珍（June）特意到紀念長椅作悼念。

音樂才子方大同對抗病魔5年，於今年2月安詳離世，終年41歲。

方大同2024年拍片透露自己生病，但康復中。（IG@soulboykhalilfong）

林小珍上月底看完利物浦對AC米蘭足球賽事後，即馬不停蹄直奔機場，在IG留言：「出走一個月！bye bye ✈️✈️」到了英國的林小珍，特意到方大同的紀念長椅留影，見長椅上有多束小花，林小珍寫下方大同歌曲《回留》其中一段歌詞：「時光不會倒流 往事不會重來 但回憶的美好 每一分都保留。」

英國歌迷好有心，林小珍亦懷念這位靈魂男孩，續寫道：「英國樂迷六月在英國倫敦Victoria Embankment Garden安放大同的紀念長椅。樂迷今年3月底開始向西敏市政府申請，確定名牌文字到建立眾籌終於如願完成， 『正如大同的音樂總是溫柔擁抱着我們，這張椅子，也會一樣，靜靜地、溫柔地，陪伴每一位坐下來的人。』紀念牌鑄上：『In Loving Memory of Khalil Fong (1983-2025) The Soulboy who brought us together through must believing the world is one.（悼念方大同——這位靈魂男孩，用音樂與信念將我們團結在一起，堅信世界是一體的。）』大同，在遠方的您可好……?❤️#方大同 #khalil #london #garden #miss #missyousomuch #uk #soulboy」

林小珍特別到方大同紀念長椅悼念。（IG@lamsiuchun23）

紀念牌鑄上：「In Loving Memory of Khalil Fong (1983-2025) The Soulboy who brought us together through must believing the world is one.（悼念方大同——這位靈魂男孩，用音樂與信念將我們團結在一起，堅信世界是一體的。）」（IG@lamsiuchun23）

有多束鮮花。（IG@lamsiuchun23）

剛睇完利物浦對AC米蘭足球賽。（IG@lamsiuchun23）

即趕飛去歐洲玩足一個月。（IG@lamsiuchun23）

林小珍曾是TVB財經台主播之一。（TVB截圖）

2023年，無綫（TVB）電視宣布J2台和財經體育資訊台的內容合併，成為新頻道「TVB+」。身為85台「開荒牛」之一的前TVB財經主播林小珍（June），在社交平台發文大感不捨。（IG圖片）