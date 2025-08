方大同紀念長椅安放倫敦公園　TVB前財經主播懷緬：遠方的您可好

音樂才子方大同對抗病魔5年,於今年2月安詳離世,終年41歲。為悼念方大同,有英國樂迷籌集資金,在倫敦Victoria Embankment Garden安放方大同的紀念長椅,前TVB財經主播林小珍(June)特意到紀念長椅作悼念。

林小珍上月底看完利物浦對AC米蘭足球賽事後,即馬不停蹄直奔機場,在IG留言:「出走一個月!bye bye ✈️✈️」到了英國的林小珍,特意到方大同的紀念長椅留影,見長椅上有多束小花,林小珍寫下方大同歌曲《回留》其中一段歌詞:「時光不會倒流 往事不會重來 但回憶的美好 每一分都保留。」

英國歌迷好有心,林小珍亦懷念這位靈魂男孩,續寫道:「英國樂迷六月在英國倫敦Victoria Embankment Garden安放大同的紀念長椅。樂迷今年3月底開始向西敏市政府申請,確定名牌文字到建立眾籌終於如願完成, 『正如大同的音樂總是溫柔擁抱着我們,這張椅子,也會一樣,靜靜地、溫柔地,陪伴每一位坐下來的人。』紀念牌鑄上:『In Loving Memory of Khalil Fong (1983-2025) The Soulboy who brought us together through must believing the world is one.(悼念方大同——這位靈魂男孩,用音樂與信念將我們團結在一起,堅信世界是一體的。)』大同,在遠方的您可好……?❤️#方大同 #khalil #london #garden #miss #missyousomuch #uk #soulboy」

