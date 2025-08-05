姜卓文被指背關嘉敏戀露股女CoCo　為拖手照解畫認曾約會但冇拍拖

無綫熱播戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》掀起不少話題，關嘉敏Carman與姜大衛兒子姜卓文（細John）配對成功機會極大，早前Carman為男方送上生日驚喜，更即場獻吻，細John一臉高興，而關嘉敏就顯得十分害羞，令曖昧氣氛持續升溫。關嘉敏甚至在訪問中表示見到細John爸爸姜大衛想叫對方一聲「老爺」，感謝他生了細John，明顯嗒晒糖。

姜卓文獲關嘉敏送香吻慶生。（TVB娛樂新聞台截圖）

不過今日（5日）有周刊就爆料，指姜卓文早在今年2月成功追到居於加拿大的性感網紅CoCo，刊出二人的拖手自拍照。Coco早前曾因在旺角街頭拍攝超性感露股寫真引起網民熱議，據悉姜卓文與她早在五年前已是「網友」，因為二人都在加拿大生活過，故同聲同氣，話題不斷。而今年2月Coco終於回港拍攝寫真，姜卓文便使出猛烈追求攻勢，終將她追到手。

Coco超性感，曾在旺角拍露股寫真。(ig圖片)

報道指CoCo近期已從加拿大飛回港3次與姜卓文共聚和吃喝玩樂，不過由於男方事業未起飛，目前靠揸Uber賺錢收入不高，所以兩人消費都是AA制。不過報道又指，Coco知道姜卓文參加《女神配對計劃》後嬲到飛起，目前兩人正處於半分手狀態。報道刊出後，Coco更於IG story出post表示：「我只想專注工作」，似有所指，不禁令人揣測她是否與姜卓文感情生變，而她回覆《香港01》記者時就表示：「我同佢5-6年前識，我哋係好好嘅朋友，我一直都支持佢嘅幕前發展。我哋已經有共識，一路都唔係情侶。我而家只想專注我嘅工作，多謝大家關心。同埋，我真係一個small potato，冇諗過幾張相都可以引來咁多關注。如果佔用咗大家嘅資源同時間，喺度講聲唔好意思。」

有指CoCo得知細John背著自己參加《女神配對計劃》後，嬲到飛起要嗌分手。（IG@coco_chm）

Coco表示與細John從來不是情侶。（IG@coco_chm）

至於姜卓文，下午時分亦在社交平台回應事件，他指二人確實有好感，曾經約會但尚未發展至正式男女朋友，並強調決定參加《女神配對計劃》前絕對單身。

姜卓文聲明如下：

今晨起床後，我發現一段有關我的新聞，特此作出澄清。



首先，我想說明我與Coco的關係。數年前，我們在網上相識，發現彼此性格相投，開始在網上交談。那段期間，我在事業上面臨迷惘，Coco曾給予我鼓勵，勸我不要放棄。然而，由於她居住在加拿大，而我在香港，我們從未在現實中見面，僅為網友。



今年年初，我結束了之前的一段感情。二月時，Coco因工作來港，我們相約見面。雙方確互好感，也交換過一些甜言蜜語，亦曾數次約會。但關係尚未發展至正式男女朋友階段，亦無任何過分親密的行為。其中一次約會是在三月初前往博覽館參觀畫展，我們手牽手並拍攝了幾張照片留念。她離開香港後，我們的聯繫逐漸減少，最後亦冇再聯絡。



我謹此聲明，在決定參加女神配對計劃之前，本人完全處於單身狀態，沒有女朋友，亦沒有其他追求對象。



細John亦發文澄清，指與CoCo確實有好感，曾經約會但尚未發展至正式男女朋友，並強調決定參加《女神配對計劃》前絕對單身。（IG@johnjrchiang）