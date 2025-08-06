台灣男神許光漢終退伍　馬上投入電影宣傳工作密密麻麻已排到下年

台灣男神許光漢去年8月入伍，不少「漢堡」都感到傷心，經過一年漫長的等待，許光漢a明日（6日）終於退伍了。許光漢昨日在南投「內政部役政司」退役伍，但一退伍他已經馬上要投入工作，他與袁澧林主演的電影《他年她日》即將於10月3日上映，但是他的工作已經密密麻麻排到下年了。

台灣男神許光漢去年8月入伍，不少「漢堡」都感到傷心。

許光漢人氣不減。（IG@kuanghanhsu）

許光漢雖然入伍一年，但人氣依然不減，他接受台媒的訪問，表示退伍後將會投入他主演的電影《他年她日》宣傳活動，年底則重回《關於我和鬼變成家人的那件事》的懷抱，拍攝導演程偉豪的新作。

許光漢雖然入伍一年，但人氣依然不減。（IG@kuanghanhsu）

許光漢於《他年她日》造型首度曝光，立刻掀起熱烈話題！（《他年她日》電影劇照）

而即將上映的《他年她日》是由張艾嘉監製、龔兆平執導、文念中擔任製作及藝術總監，集合了強勁的團隊聯手製作。劇本由張艾嘉與導演龔兆平共同編劇，張艾嘉透露當初跟龔兆平磨了1年多才把劇本交到許光漢和袁澧林手中，而電影亦花了1年來後製逼真的CG特效。雖然許光漢未曾看過電影成品，但就表示相當期待，他更透露第1次讀劇本是在飛機上：「好幾場戲真的會直接流淚，令我印象深刻的是一場長年區葬禮戲，大家開心地唱歌跳舞，而不是悲傷哭泣，這樣的反差很吸引我。」亦因為這場戲，令他覺得這劇本一定要把握。

袁澧林在《他年她日》中飾演來自優日區的醫生。（《他年她日》電影劇照）

奇幻愛情鉅作《他年她日》於本屆康城影展震撼亮相。（《他年她日》電影劇照）