頂流視后登車前被拍到疑拒絕粉絲要求　結局反轉連串暖心舉動獲讚

現年50歲生日的佘詩曼憑住2023年熱播的無綫台慶劇《新聞女王》入面飾演Man姐文慧心一角，令她人氣再急升大受歡迎，更憑該角色贏得視后。《新聞女王2》月前正式開拍，並由原班人馬上陣，早前已煞科，有指會趕及今年播出，令一眾劇迷亦非常期待。佘詩曼即使忙完拍劇，仍有大量品牌和商演活動，她無論在香港或是內地均人氣高企，工作忙個不停。網上經常有粉絲和網民分享在不同地方偶遇佘詩曼的照片和視頻。

佘詩曼憑劇集《新聞女王》紅爆中港，工作不斷。（資料照片）

佘詩曼分享分別在深圳和香港的殺青花絮影片。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼於馬來西亞機場被偶遇。(小紅書)

日前又有網民於社交網分享了遇見佘詩曼的片段，今次不是偶遇，而是特地去等候她的。該名網民是佘詩曼的粉絲，以「佘詩曼 | 有一個有求必應的偶像是什麽感覺」為標題，留言寫道：「她說粉絲是她的充電站 但她也一直在用行動 把電量充滿格反饋給蛇皮袋們 謝謝你」。片中可見這名粉絲代另一名粉絲朋友找佘詩曼要簽名，表示對方生日了，問佘詩曼可不可以在照片上簽名時寫句生日快樂。

佘詩曼超寵粉舉動。(小紅書)

佘詩曼當時正準備登車，她聽到該粉絲的要求之後，竟擰轉身登上她的七人車，即令粉絲以為被她拒絕了。誰知佘詩曼坐到車子裡，便問該名粉絲要怎麼寫，滿足了粉絲的要求，令粉絲感到十分驚喜。佘詩曼最後更溫柔地提醒墨水未乾，貼心又暖心，惹來一眾網民讚她超級好。

佘詩曼超寵粉舉動。(小紅書)

佘詩曼超寵粉舉動。(小紅書)

佘詩曼超寵粉舉動。(小紅書)

佘詩曼超寵粉舉動。(小紅書)

佘詩曼超寵粉舉動。(小紅書)