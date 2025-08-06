關智斌為個唱擺金陣　屈楊受成贈金帆船被笑：啲金好貴喎你條友仔

關智斌（Kenny）昨日（5日）才宣佈開演唱會，今日（6日）就已經心思思想去英皇珠寶「掃金」旺一旺，而且有全盤計劃，諗住施展「屈金大法」搏老闆英皇集團主席楊受成博士送禮，點知楊博士竟然快他一步，一早準備了一隻「一帆風順」金帆船等他，Kenny即刻開心到彈起兼自爆：「我仲諗住屈佢㗎！」

剛宣布開騷的關智斌，諗住去英皇珠寶掃金兼向老闆楊受成施展「屈金大法」。

Kenny笑到四萬咁口自爆整個「屈金計劃」：「我頭先特登打俾老闆秘書，問老闆會唔會巡舖，諗住捕住佢，等我有折頭或者屈吓佢送嘢嘛！」結果真的被他捕獲，楊博士一入舖見他「先係嚇一跳，然後得啖笑」，「我有嘢送俾你呀！」Kenny即刻呆咗：「吓？我仲諗住屈你喎老闆！」楊博士隨即着同事拿出預先訂製的金帆船，Kenny即興奮，「真係㗎？多謝呀老闆！我仲諗住要出招㖭！」

楊博士一入舖見他「先係嚇一跳，然後得啖笑」，「我有嘢送俾你呀！」Kenny即刻呆咗：「吓？我仲諗住屈你喎老闆！」

楊博士隨即着同事拿出預先訂製的金帆船，Kenny即興奮，「真係㗎？多謝呀老闆！我仲諗住要出招㖭！」

自言是「八卦仔」的Kenny直言最近迷上「擺金陣」，「話要多啲金嘛！我諗住錄音室、化妝間全部擺金！」點知楊博士一句「啲金好貴喎，你條友仔！」笑爆全場。Kenny又雄心壯志地說：「我而家目標好明確，做好個Show，下次再開就可以收多啲金……同埋錶！」更笑指這是員工福利。楊博士為Kenny打氣期間，突然爆句：「聽講你個『波霸』好犀利！」Kenny即急急澄清：「個Body吖嘛！到時Show俾你睇。」嚇到老闆耍手擰頭，「嘩！唔使唔使！千祈唔好！」最後楊博士贈句「一票難求！一帆風順！」力撐，Kenny即冧爆話：「我會努力！爭氣！」

自言是「八卦仔」的Kenny直言最近迷上「擺金陣」，「話要多啲金嘛！我諗住錄音室、化妝間全部擺金！」

點知楊博士一句「啲金好貴喎，你條友仔！」笑爆全場。

Kenny雄心壯志地說：「我而家目標好明確，做好個Show，下次再開就可以收多啲金……同埋錶！」

楊博士送金帆船，寓意演唱會一帆風順。

臨走前，Kenny得意洋洋謂：「任務達成！搶咗嚿金返嚟……呀，唔係搶，係老闆送嘅！」至於點報答楊博士？Kenny話必定全力以赴，瞓身做好個Show：「咁就可以再收多啲金！」唔知下次會「屈」到咩呢？