舞士道｜Lyman香胤宅向經理人爭取機會　愛聽司機講粗口︰好過癮

正當ViuTV的皇牌節目《全民造星》第六季即將播映之際，兩年前第五季的冠軍香胤宅（Lyman），簽約ViuTV後一直默默有工作安排，而率先曝光的是今個星期開播的《Lyman舞士道》，這是他首次擔任主持，雖然主題是他的強項跳舞，但又會接觸多種自己未曾接觸的舞種，雙重挑戰。



第五季《全民造星》冠軍香胤宅（Lyman），簽約ViuTV後一直默默有工作安排，而率先曝光的是今個星期開播，首個主持節目《Lyman舞士道》。（葉志明 攝）

被老婆出賣系列？

問到Lyman首次擔任主持，有冇主意多多？Lyman︰「收到呢個order其實好驚，因為未做過主持，未拍過節目，有好多嘢記，自己講嘢又唔叻，幸好節目畀個主題我，跟唔同嘉賓跳唔同種類嘅舞，一共十集，十集都唔同。由於我自己淨係識跳拉丁，仲有少少爵士舞，其他舞種都好少接觸，所以都幾新鮮好玩。」

每一集都請來不同嘉賓，以舞會友。（《Lyman舞士道》劇照）

問到最難學的一種舞，Lyman二話不說就答到係踢躂舞，而負責該舞種的嘉賓正是自己太太Zoe。「應該是製作組有向她取經，問我最唔想跳邊種舞？因為跟拉丁唔同，拉丁是靠全身擺動，踢躂舞就集中在腳部郁動，拉丁好講求整個姿勢工整，踢躂是要求有free，要好鬆，所以我是不夠協調的。」今次亦是Lyman第一次跟太太一齊做節目，是純熟還是尷尬多？「尷尬！有些問題是即興問，我的反應會來得太真，好似私下相處一樣。而且我跟太太私下多講英文，但拍節目要全程講中文，對我是有難度，太太就可以應付。」

節目中會大戰跳舞氈。（《Lyman舞士道》劇照）

跟住的士哥哥學粗口

講到中文，Lyman參賽時都是半中半英去表達自己，來到今次訪問，已經可以單單用中文對答，進步不少。問到平時去邊度學中文，答案是荼餐廳。「每朝見到份稿，初初要慢慢逐粒字翻譯，到後來有幾粒字都已經一睇就識，不用再翻譯，就知自己有進步了。我平時最鍾意去茶餐廳聽人講廣東話，搭地鐵都係，有時我戴住耳機，其實冇聽歌是在偷聽別人對話，聽到兩個人嗌交，會想聽聽事件的來龍去脈，語氣如何運用，語句速度等，從中學到那份力量。」

Lyman笑言的士司機的粗口，好有活力、聽到好過癮、好爽。（葉志明 攝）

不過最地道都是坐的士上學三字經。「同的士佬傾偈是好正，啲粗口我未聽過，可以咁樣組合，我知我不應該去學，但我是應該去知，將來要去演那種角色都知怎樣處理。有時一聽到會記住，返屋企講畀太太聽問佢點解？佢會話︰『我唔想聽！唔想聽！好粗俗呀！』但我聽到是好爽，好過癮，有種開心的感覺。」

Lyman是個會積極爭取機會的人，往往是對住經理人寶姐發功「R撈」。（葉志明 攝）

自言年紀唔細要有兩手準備

由美國轉到香港生活和發展，期間要克服不少困難，初起亦有段適應期。「做藝人忙的時做好忙，但得閒的時間真係好得閒。之前在美國是跟足個時間表，返工教跳舞、食lunch、教跳舞，返屋企食飯，好定時定候冇乜上落，但香港生活好似股市一樣好大上落。起初冇嘢做時係會驚，現在學識用空餘時間儲子彈，學其他嘢。」

Lyman是個會積極爭取機會的人，香港人俗稱「R撈」，而他往往是對住經理人寶姐發功。「我都知對方聽到好辛苦，我一得閒就會打畀佢︰『寶姐呀，我而家好得閒呀。寶姐呀，我好身痕呀！寶姐呀，我好悶呀！』」那麼寶姐的回應又是怎樣呢？Lyman立即寶姐上身︰「得喇！搵緊喇，等一陣啦！」有時仲會用婉轉方法追問︰「寶姐，呢個咩嚟，我有冇得玩呀？呢個節目去呢個國家拍，我有冇機會飛去呀？」其實Lyman都好多謝經理人團隊的努力，過去一年為他找到不少工作機會。

Lyman坦言去到呢個歲數，一定要有兩手準備，萬一發展得不如意，都可回美國生活，但這刻不多想，只向前看。（葉志明 攝）

雖然做人要向好方面想，但Lyman自言年紀不輕，都要有後著，有甚麼事上來，他最壞打算都是返美國生活。「去到呢個歲數一定要有兩手準備，萬一真係有咩事要返去，首先有屋企人在，好支持我，而且美國都有個地方住，不過我暫時都唔理住，呢刻完全唔去望，目光就係向前，望住香港。」