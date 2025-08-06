鄧兆尊自爆曾與何家淑女相睇　雙方阿媽想：賭王配伶王

鄧兆尊是圈中的「億萬星二代」，現年58歲至今未婚，卻同時與3位女友交往，獲網民封為「現代韋小寶」。鄧兆尊前晚（4日）在其主持的網台節目《娛樂好好玩》爆料，自揭年輕時曾被迫與「何家淑女」何超儀相睇，二人一見面即來個眼神交流後，一起做場戲給雙方家長看。

鄧兆尊常在節目內爆料，原來佢同超儀年輕時曾被迫相睇。（YouTube@娛樂好好玩）

鄧兆尊的3位女友， Carmen（下排右三）、Cherry（上排左四）、Claire（上排左三）相處融洽，不過Claire位置已被陳小姐頂上。（微博圖片）

鄧兆尊與新歡陳小姐經常上不同節目受訪。（網上圖片）

鄧兆尊的女友中，以陳小姐最得寵，因為兆尊曾帶她上節目受訪。（資料圖片）

鄧兆尊爆曾被迫相睇

節目提及近期內地瘋傳關於何家四房公子何猶啟的傳聞，指他有私生子及戀上妹妹何超欣，鄧兆尊指四太家教非常嚴，而他跟何家幾位年長的千金一起長大而較為相熟，甚至試過「被我哋嘅爹哋媽咪強迫同其中一位千金相睇」。

節目提及近期內地瘋傳關於何家四房公子何猶啟的傳聞。（YouTube@娛樂好好玩）

節目提及近期內地瘋傳關於何家四房公子何猶啟的傳聞。（YouTube@娛樂好好玩）

鄧兆尊起初沒有開名，後來被網民一估即中，原來是二房孻女何超儀。鄧兆尊表示雙方母親，即祥嫂洪金梅和二房何太藍瓊纓，為他和超儀安排一場配對飯局，但其實兆尊跟這位超儀早已認識，兆尊說︰「我哋一班人一齊出街（玩），但兩個阿媽都唔知我哋係認識，佢嗰邊話︰『我女幾好！』，咁我阿媽話︰『同我仔相睇。』」。

當鄧兆尊和何超儀到場後，才知雙方家長瞞住二人安排這場相睇。他與超儀一個眼神對望，說出心中話︰「我哋望一望大家，心諗︰『玩到咁大呀！』大家都知被迫，咪坐低飲餐茶，做戲場俾佢哋睇。佢哋(雙方媽咪)原想賭王配伶王。」鄧兆尊大讚何超儀個性率直，又讚何家千金非常高質，不過笑言兩人都並非對方的人選，直言：「撞唔埋，唔可以做Partner，只係兄弟，當笑料。」

二房何太藍瓊纓（右一）曾為女兒何超儀安排相睇飯局。（IG圖片）

鄧兆尊自爆年輕時曾與何超儀相睇。（視覺中國）

鄧兆尊自爆年輕時曾與何超儀相睇。（視覺中國）