MKV大地震引猜測 魯庭暉離職公布極急 金廣誠原本年底退休？
撰文：周逸晞
出版：更新：
MakerVille今日（6日）突然傳出「大地震」的消息，公司向員工發出內部郵件，表示魯庭暉將離任行政總裁一職，而行政總裁則由金廣誠接任。魯庭暉與金廣誠在公布高層變動的消息後都有向公司員工進行交代，魯庭暉：「我想多謝PCCW多年來給予我的寶貴機會，讓我能和大家一起創造這段彌足珍貴的歷程。我相信在金生的帶領下，團隊將會繼續取得成功。我期待日後能與公司再有機會一起合作。」而新任MakerVille行政總裁金廣誠則表示：「我衷心感謝公司的信任，並很榮幸能接任此職位，同大家一齊延續所建立的堅實基礎。憑藉團隊以及一眾藝人的創意、熱情和衝勁，我有信心我們一定能為公司持續創造卓越成績、創造更多打動人心的精彩體驗！」
但是MakerVille的高層變動則引起了不少員工的猜測，據消息指MakerVille今日於下班前17:54才發出這封人事變動的電郵予各員工，而且內容即時生效，引發了員工無限的猜測為何要下班前才發通知？而魯庭暉更是「辭任」現有的職位，令一眾收工的ViuTV員工嘖嘖稱奇，因為高層變動消息，很多時會在早上或中午公布，今次竟然在收工時間公布引來無限聯想。
除了下班前才發公司高層變動郵件外，ViuTV上下一直有傳金廣誠將於今年12月底退休，如今他卻由退休變升職，著實令一眾員工百思不解。
另外一個引爆大家猜測的點是，魯庭暉是直接離開電訊盈科，並非內部調職到其他工作崗位。電郵的文中有指魯庭暉「尋求新的機會」，到底是什麼原因令在電訊盈科已經工作15年的他要急於離職尋求新機會。