TVB人妻黑雨疲於奔命12小時後終到埗　大曬豪華之旅性感嘆早餐

近日本港連日暴雨，天文台更在短短8日內四度發出黑色暴雨警告，日前（5日）的黑色暴雨警告信號更維持近12小時，而楊卓娜就透露自己在黑雨期間經歷「疲於奔命的12小時」，堪稱連環不幸，大呻：「可惡嘅黑雨！」楊卓娜分享了在黑雨期間的種種黑仔經歷，先是凌晨回家遇「黃河」要棄車徒步，翌日早上冒雨前往機場登機時卻發現沒有帶護照，最後由工人姐姐將護照送到機場，但仍錯過原定班機，要改搭下一班。幾經辛苦，楊卓娜終於到埗，同老公及女兒「豹豹」會合！

黑雨下多區水浸，部分地區的水位淹浸至半架車的高度。（資料圖片/李家傑攝）

楊卓娜在黑雨下要涉水步行回家，每行一步都將腳淹在泥水裡，她直呼：「好恐怖呀！」（IG@lennayeung）

楊卓娜回家後驚魂未定，又怕翌日早上的天氣和交通情況會影響出行。（IG@lennayeung）

楊卓娜去到機場才發現，自己的護照套內居然冇護照！（IG@lennayeung）

一波三折後，工人姐姐終於把護照送到機場，但楊卓娜已錯過班機。（IG@lennayeung）

楊卓娜在IG大曬度假照，並寫道：「咁大個女，都係第一次食咁浮誇嘅Floating Breakfast早餐，又係酒店嘅管家一早過嚟煮俾我哋食㗎!🤣佢地係廚房忙緊嘅時候，我哋仲喺房度按摩、化妝、換衫……😂唔使講，我哋梗係影相重要過食啦，結果搞咗一輪已經變咗下午茶🤣🤣🤣, 但係味道仍然都係good嘅！😱最浮誇係價錢，真係唔敢相信，$60/person港幣左右, 仲要係現場煮俾我哋食！🤣真係有啲擔心會被縱壞！」相中所見，楊卓娜一家在泳池大嘆早餐，身穿白色Deep V泳衣的她更大騷好身材，相當吸睛！

楊卓娜到埗後與在機場等了她4小時的老公楊志翹自拍合照。（IG@lennayeung）

度假。（IG@lennayeung）

性感！（IG@lennayeung）

好嘆！（IG@lennayeung）

