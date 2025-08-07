楊思琦47歲生日出新歌談三角戀　子女媽媽三代同堂老公未見影

楊思琦近年主打內地市場，最近自資推出國語新歌《三個人的愛情太擁擠》，趁今日（7日）47歲生日，在尖沙咀舉行傳媒見面會，女兒楊卓穎（Krystal)、兒子Kody和媽媽三代同堂一齊撐場，不過思琦的神秘老公依然未有現身。現場播放思琦新歌MV，兒子唱生日歌，而囡囡則彈結他伴住媽媽唱《海闊天空》，場面溫馨又熱鬧。

楊思琦今日正日47歲生日。（陳順禎 攝）

楊思琦最近自資推出國語新歌《三個人的愛情太擁擠》。（陳順禎 攝）

現場播放新歌MV 。（陳順禎 攝）

新歌講述三角戀故事，思琦笑說：「我一收到歌詞，都覺得咁敏感？！好多人會問係咪你寫照？但最後我都排除憂慮，呢個唔係我寫照，但好多身邊朋友都發生同樣嘅問題。」

三代同堂一齊支持思琦。（陳順禎 攝）

女兒彈結他，思琦唱《海闊天空》。（陳順禎 攝）

思琦囝囝好活潑。（陳順禎 攝）

思琦老公未有現身。（陳順禎 攝）

思琦一向喜歡唱歌，直播唱歌已有三、四年時間，曾在深宵直播唱歌爆喊解釋：「好多人覺得港姐冠軍好慘呀，拮据，其實只係歌迷點唱嘅歌《是媽媽是女兒》觸動咗我，我其實好眼淺。」她直言過去很多事情都會啞忍，但年紀大了會找途徑表達。問到早前被梁思浩指「扮可憐博可情」，她淡然地說：「出post回應咗。」

問到早前被梁思浩指「扮可憐博可情」，她淡然地說：「出post回應咗。」（陳順禎 攝）

對於推出新歌全家人也很支持，思琦透露丈夫給予90分，而女兒則給予98分，她透露老公已提早為她慶生，問到可有邀請老公一齊到場？思琦說：「佢係素人，我唔想影響佢，目光都喺我身上，又唔想打擾佢生活。所以冇問『你嚟唔嚟呀？』總之我做乜佢都支持已好足夠。」她表示不擔心和老公一齊出街被野生捕獲，她說：「其實有出街，唔會話匿埋唔見人，大家順其自然，見到會介紹吓，冇話收喺密室，係驚影響佢私人生活及工作。」

對於推出新歌全家人也很支持，思琦透露丈夫給予90分，而女兒則給予98分。（陳順禎 攝）

問到可有邀請老公一齊到場？思琦說：「佢係素人，我唔想影響佢，目光都喺我身上，又唔想打擾佢生活。所以冇問『你嚟唔嚟呀？』總之我做乜佢都支持已好足夠。」（陳順禎 攝）